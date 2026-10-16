Director general del SENA alerta sobre instrumentalización política de aprendices y pide protegerlos

Medellín, Antioquia

El pasado 14 de octubre el director general del Servicio Nacional de Aprendizaje, hizo un pronunciamiento durante el Encuentro Regional de Directivos de la Región Andina, donde el funcionario se refirió a los hechos registrados durante la jornada de protesta.

Torres cuestionó la utilización de los aprendices como instrumentos de movilización política y señaló que estas situaciones pueden afectar su formación: “Me preocupa ver cómo se ha convertido al aprendiz en un instrumento de movilización política”, manifestó.

El director también cuestionó el uso de los espacios educativos para actividades de proselitismo político y advirtió sobre la necesidad de diferenciar la representación estudiantil de la militancia partidista. A su vez, estacó que la formación ciudadana debe fomentar el pensamiento crítico, la participación democrática y el respeto por las diferentes posturas, sin desviar la misión educativa del SENA.

Para Torres, es prioritario darle importancia de atender las necesidades sociales de los estudiantes y fortalecer las condiciones de bienestar que favorecen su permanencia en los programas de formación.

Respeto por la protesta y el derecho a la educación

A pesar de que en el encuentro se reconoció la legitimidad de la protesta, hubo un énfasis en que el ejercicio debe desarrollarse de manera que no vulnere el derecho a la educación.

Además, hubo un impulso por parte del director general del SENA, hacia los directores y subdirectores regionales a fortalecer los canales de comunicación con los representantes estudiantiles, preservar los ambientes de formación y habilitar mecanismos de denuncia que ofrezcan garantías a quienes deseen informar sobre posibles presiones o situaciones de instrumentalización política.

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El llamado es a consolidar una formación humanista y democrática que priorice la dignidad, la autonomía y el bienestar de los aprendices, donde se les permita construir su futuro a través de la educación.