¿Por qué James Rodríguez no viajó a Tunja con Nacional? Lucas González explicó la situación

El pasado sábado 17 de octubre Atlético Nacional visitó Tunja para enfrentar al Boyacá Chicó en un duelo aplazado que correspondía a la fecha uno. James Rodríguez, uno de los atractivos del ‘Verdolaga’ no estuvo convocado para el partido y el técnico Lucas González explicó las razones detrás de la ausencia del ‘23′.

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A pesar de la cómoda victoria 4-1 sobre el conjunto Boyacense, González manifestó que “no estaba contento con el desarrollo del juego”, ya que su equipo perdía muy rápido la pelota y “ocupaban espacios que no son”.

Afortunadamente para su equipo lograron mejorar y marcar el primer gol del partido gracias al remate del juvenil Benítez. El técnico habló sobre su satisfacción con el trabajo de la cantera, afirmando que es la mejor del país y resaltó que salieron al campo de juego con tres canteranos desde el inicio.

Ausencia de figuras

Lucas González también analizó el desempeño de su equipo, que disputó el partido sin algunas de sus figuras: “El análisis es positivo, teníamos una dificultad grande porque jugamos un partido muy importante hace tres días, dentro de otros tres días volvemos a jugar y de visitante”, dijo González, que afirmaría que la carga de partidos imposibilita que sus dirigidos juguen todo. “Es imposible que hagamos que todos los minutos los jueguen los mismos, tendremos que ir alternando y rotando jugadores”.

Entre los nombres más importantes que no estuvieron presentes en el juego ante Boyacá Chicó, ya sea por lesión o por decisión técnica, están: James Rodríguez, Marlos Moreno, Ian Poveda, Alfredo Morelos, William Tesillo, entre otros.

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El siguiente partido de Atlético Nacional será el próximo martes 20 de octubre ante Cúcuta en el General Santander y después jugará ante Pasto el jueves 22 en el Atanasio Girardot. James Rodríguez, quien descansó esta fecha, estará a disposición del técnico Lucas, quien definirá qué partidos jugará en esta seguidilla de encuentros que tiene el ‘Verdolaga’.

Calendario de Octubre para Nacional

vs. Cúcuta Deportivo - Martes 20 de octubre (visitante)

vs. Deportivo Pasto - Jueves 22 de octubre (local)

vs. Independiente Medellín - Domingo 25 de octubre (local)

vs. Independiente Santa Fe - Jueves 29 de octubre (local)