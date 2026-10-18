ANT articula acciones con ganaderos y víctimas de Córdoba para impulsar la formalización de tierras

Con una maratónica jornada de trabajo, la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido Martín, llegó a Montería para articular acciones con entidades regionales, representantes del sector ganadero y organizaciones sociales, con el propósito de agilizar los procesos de formalización, adjudicación de tierras y ordenamiento social de la propiedad rural en Córdoba.

La directora de la ANT, sostuvo un encuentro con representantes de la Agremiación de Ganaderos de Córdoba (GANACOR), quienes expusieron las dificultades que enfrentan por la falta de títulos de propiedad.

Esta situación limita el acceso a créditos bancarios, incentivos estatales y tecnologías para mejorar la productividad, por lo que avanzar en la formalización resulta clave para brindar seguridad jurídica a los productores y fortalecer el desarrollo agropecuario del departamento.

GANACOR trabaja junto a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) para fortalecer el sector ganadero y apoyar a productores de distintas escalas.

“Buscamos que los ganaderos también tengan la oportunidad de convertirse en propietarios de sus tierras y que, al mismo tiempo, se impulsen modelos productivos sostenibles que fortalezcan el Campo Milagro cordobés”, expresó Garrido.

Por su parte, Humberto Lora Jiménez, presidente ejecutivo de GANACOR, destacó el encuentro.

“Era una reunión que llevábamos muchos años esperando y que hoy se hizo posible gracias a la voluntad de la directora Lina María Garrido. Necesitamos avanzar en la formalización y titulación de nuestros predios para contar con mayores garantías para desarrollar una producción sostenible”, afirmó Humberto Lora Jiménez, presidente ejecutivo de GANACOR.

La atención a las víctimas del conflicto armado también ocupó un lugar central en la agenda. Garrido dialogó con Lissana Vargas Dávila, directora territorial en Córdoba de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), sobre la priorización de esta población en los procesos de acceso a tierras.

De acuerdo con los datos históricos consolidados por la UARIV, Córdoba registra 508.007 víctimas y sobrevivientes del conflicto armado. Ante esta realidad, ambas entidades quieren avanzar en respuestas concretas a las necesidades de estas comunidades.

“Estamos convencidos de que la reparación también significa abrir caminos para que las familias víctimas puedan salir adelante, trabajar dignamente, fortalecer su economía y construir un campo con mayores oportunidades”, señaló Vargas Dávila.

A su turno, Lina María Garrido, destacó el papel de la tierra en la reconstrucción de los proyectos de vida de las familias afectadas por la violencia: “En el Campo Milagro queremos que más familias puedan volver a echar raíces, ser propietarias y recuperar parte de lo que la guerra les arrebató”, expresó la directora de la Agencia.

Impulso a iniciativas productivas y protección ambiental

En horas de la tarde, Garrido se reunió con la Corporación Raíces Caribe Territorio y Memoria para conocer los avances de las iniciativas productivas y de soberanía alimentaria que campesinos, víctimas del conflicto y firmantes de paz desarrollan en el predio La Macarena, en Tierralta. Irma Ligia Granda, representante legal de la organización y firmante de paz, destacó el encuentro por la tranquilidad que brinda para continuar su trabajo en el predio.

La agenda incluyó, además, un diálogo con Albeiro Antonio Arrieta López, subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), para avanzar en acciones de protección de humedales del departamento.

“Nos reunimos con el fin de hacer un convenio de conservación de los humedales, en el marco del proceso de deslinde que adelanta la Agencia en la región”, explicó Arrieta López.

La jornada concluyó con un diálogo entre Garrido y la Asociación de Mujeres Agroganaderas de Colombia, orientado a fortalecer el sector agropecuario y articular acciones en el territorio. Las integrantes de la asociación manifestaron su disposición a participar en los procesos impulsados por la ANT y contribuir al desarrollo rural. La Agencia reiteró así su compromiso con las mujeres rurales como protagonistas de la Reforma Agraria de la Patria Milagro.