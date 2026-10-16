ANT entregó 53 títulos de propiedad a campesinos de Antioquia

La directora nacional de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, entregó en Medellín 53 títulos de propiedad a campesinos y campesinas de siete municipios de Antioquia. La primera jornada representa un avance en la seguridad jurídica de la tierra y el reconocimiento de los derechos de las comunidades rurales.

En total, los títulos corresponden a 261 hectáreas distribuidas entre Yolombó, Necoclí, Turbo, Sonsón, Zaragoza, Cocorná y Maceo. Yolombó concentra 41 títulos; Necoclí y Maceo, tres cada uno; Sonsón y Turbo, dos cada uno; y Zaragoza y Cocorná, uno respectivamente.

Durante la jornada, Garrido destacó que la formalización rural reconoce los derechos del campesinado y contribuye a consolidar una Colombia de propietarios.

“Desde Medellín, estamos haciendo esta entrega masiva de títulos porque estamos cumpliendo el mandato del presidente Abelardo De la Espriella de hacer de Colombia un país de propietarios, como él lo indicó. Con estos títulos, los campesinos y las campesinas cuentan con el reconocimiento de su derecho sobre la propiedad y con mayores garantías sobre la tierra que trabajan”, señaló la directora nacional.

Para Sor María Álvarez, campesina de Yolombó, recibir sus escrituras significó culminar una espera de casi dos años.

“Estoy muy contenta porque por fin tengo en mis manos mis títulos. Agradezco a todas las personas de la Agencia Nacional de Tierras que hicieron posible que hoy seamos propietarias legales”, expresó Álvarez.

A su turno, Libio de Jesús Duque Avendaño, habitante de la vereda Las Frías, en Yolombó, destacó la tranquilidad que representa el documento que acredita legalmente su propiedad.

“Este documento es una gran oportunidad para nosotros y nos abre muchas posibilidades. Ahora puedo solicitar un préstamo en el banco para seguir cosechando. Estamos más tranquilos porque nadie nos va a sacar de nuestra tierra ya que tenemos el respaldo legal. Mis hijos están muy felices”, manifestó.

Contar con su título de propiedad les permite a las familias rurales acceder a créditos bancarios, impulsar proyectos productivos, postularse a subsidios de vivienda rural y acceder a la asistencia técnica del Gobierno nacional.