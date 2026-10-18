Asesinan con arma de fuego a una mujer de 50 años en el centro de Montería

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó un nuevo hecho de sangre en la capital de Córdoba. Esta vez, una mujer de 50 años fue atacada con arma de fuego en pleno centro de la ciudad.

“El hecho violento se registró en el barrio Nariño, donde lamentablemente falleció una mujer de 50 años. Este caso se presenta sobre las 10:00 a.m., cuando dos sujetos movilizándose en una motocicleta llegan hasta el lugar de residencia de esta mujer y allí le disparan en cuatro ocasiones causándole diferentes heridas. La mujer es trasladada a un centro médico, donde lamentablemente fallece”, informó el uniformado.

“De acuerdo con las pesquisas realizadas, todo orientaría a un ajuste de cuentas criminal, teniendo en cuenta que esta persona se encontraba vinculada en cinco procesos penales: tres procesos por tráfico de sustancias estupefacientes y dos por concierto para delinquir agravado”, agregó el coronel Ruiz.

Pese a lo establecido, el uniformado señaló que las investigaciones avanzan para esclarecer plenamente el hecho registrado este 18 de octubre en la ciudad.

Cabe recordar que en lo corrido del año habría un registro de seis mujeres asesinadas en Córdoba.