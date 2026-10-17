Autoridades alertan por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones en Montería

La Alcaldía de Montería advirtió sobre la continuidad de lluvias y riesgo de inundación en sectores bajos y zonas vulnerables de la ciudad. Asimismo, informó que se esperarían acumulados estimados entre 140 y 180 milímetros, a partir del 19 de octubre.

“Adicionalmente, se advierte sobre la aproximación de un área con potencial de generar vendavales en Montería, por lo que se hace un llamado especial a la ciudadanía para que extreme las medidas de prevención ante la posibilidad de fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas”, sostuvo la Alcaldía de Montería.

Recomendaciones

Ante esta situación expuesta, las autoridades insistieron en asegurar techos y objetos que puedan ser arrastrados por los vientos, retirar elementos sueltos de balcones y terrazas, evitar refugiarse debajo de árboles o cerca de estructuras inestables y mantenerse atentos a la información divulgada a través de los canales oficiales.

“También se recomienda a la ciudadanía mantener limpios los canales, desagües y sistemas de drenaje, evitar arrojar basuras a las calles, no transitar por vías inundadas y tomar precauciones durante las tormentas eléctricas y los episodios de fuertes vientos”, agregó.

“En cuanto al pronóstico para la próxima semana, los análisis meteorológicos indican una importante disponibilidad de humedad sobre la región Caribe, condición que favorecería la formación de nubosidad y el desarrollo de precipitaciones durante varios días”, afirmó la administración municipal.

Al tiempo precisó que “uno de los sistemas que podría influir indirectamente en este comportamiento es un ciclón extratropical o borrasca ubicado al este de Estados Unidos, acompañado de una extensa zona frontal. Aunque no se prevé que este frente frío llegue al Caribe colombiano, su presencia al norte de la región podría favorecer el desplazamiento hacia el norte de la Zona de Convergencia Intertropical y la activación de un área de baja presión”.

Por otra parte, informó que “no se descarta la posible formación de una vaguada entre la zona frontal y el occidente del mar Caribe, situación que podría contribuir a incrementar la inestabilidad atmosférica y mantener condiciones favorables para las lluvias”.

Parte de tranquilidad:

Pese a las alertas, la Alcaldía de Montería insistió en que “estas condiciones no dejarán afectaciones similares a las del frente frío que generó graves inundaciones el pasado mes de febrero”.