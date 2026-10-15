ANT destraba maquinaria agrícola por $5.493 millones que permanecía en bodega y llega al campo

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) resolvió la formalización de 13 tractores y 143 aperos e implementos agrícolas, adquiridos en 2025 por $5.493 millones de pesos, y que permanecía almacenados pese haber sido pagados.

Los equipos estaban pendientes del trámite de recibo a satisfacción ante el proveedor, requisito necesario para avanzar hacia su puesta en funcionamiento y posterior entrega a las comunidades rurales.

Tras identificar esta situación, la directora de la ANT, Lina María Garrido aceleró los trámites técnicos y administrativos necesarios para resolver los pendientes y avanzar hacia su entrega y aprovechamiento en los territorios.

“Lleva con rigurosidad un seguimiento, un análisis de que todo lo que hayamos recibido cumpla y que sea lo más transparente posible. Esa es la garantía nuestra para poder disponer de la maquinaria, como ya pretendemos hacerlo”, afirmó la directora Garrido.

El inventario incluye equipos para distintas etapas de la producción, desde la preparación del suelo hasta la siembra y el mantenimiento de los cultivos. Entre ellos se encuentran: tractor, rolo, rastra, rastrillo, caballoneador, voleadora, fumigadora, sembradoras para grano fino y grano grueso, remolque, encaladora y zanjadora.

Como resultado de la gestión, la Agencia entregará cuatro bancos de maquinaria, comenzando en La Guajira y Tolima, a través de las alcaldías correspondientes, para poner esta maquinaria al servicio de la población rural y apoyar sus actividades agrícolas.

Así, la ANT busca impulsar la producción del campo y fortalecer la economía rural, con maquinaria al servicio de quienes hacen producir la tierra.