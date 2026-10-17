Siete de los 12 municipios del Quindío se encuentran en alerta por amenaza de deslizamientos

Armenia

De acuerdo con el pronóstico del Ideam los municipios de Armenia y Salento se encuentran en alerta roja por riesgo de deslizamientos y en alerta naranja se encuentran los municipios de Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Pijao.

El director de la Oficina municipal de Gestión del Riesgo de Armenia, Javier Vélez recordó que se vive la segunda temporada de lluvias que es impactada por la temporada de huracanes en el mar caribe que va hasta el 30 de noviembre.

“Recordar que para la zona andina mediados del mes de septiembre a mediados del mes de diciembre normalmente hace presencia la segunda temporada de lluvias de cada año. Esta segunda temporada de lluvias adicional a eso es afectada también por el tema de la temporada de huracanes en el mar Caribe que va desde junio hasta el 30 de noviembre aproximadamente. Entonces todo este factor climático y las extensas lluvias que se dan, digamos que es debido a esto”, explicó.

A pesar de lo anterior, resaltó que la alerta por el Fenómeno de El Niño continúa y ha coincidido con lo que se proyectaba desde el Ideam donde los meses de noviembre, diciembre y enero serán los más críticos por ese Fenómeno.

“Fenómeno del Niño sigue todavía con el estado de alarma de lo que nos han entregado desde el IDEAM de precisamente que nos dé alerta que nos generan para el territorio. Han coincidido precisamente con lo que ellos nos han dicho, entonces mediados de diciembre que es digamos ya cuando empieza la temporada seca de finales de este año inicio del próximo va a coincidir precisamente con lo que nos han dicho ellos de más o menos noviembre, diciembre, enero que son los meses más críticos precisamente por ese fenómeno de El Niño”, indicó.

Agregó: “En ese proceso de transición, llamémoslo así, digamos que a mediados del mes de noviembre empiezan a disminuir las lluvias de manera sustancial y muy posiblemente desde antes precisamente con este eh tema de fenómeno del Niño. Colombia está ubicado en un sector de trópico que eso igualmente es bien complejo para el tema de que las lluvias o esa temporada seca sea muy marcada porque estamos afectados precisamente por el tema de nubosidad del Pacífico, de la selva amazónica y demás y la temporada de huracanes que es la que nos genera precisamente lo que ha venido sucediendo”.

Dio a conocer que todo el sistema de cañadas que es un sistema de drenaje natural lo que evita inundaciones como ocurre en otras regiones del país.

Afirmó que en las zonas de mayor vulnerabilidad establecen las visitas técnicas con expertos para emitir las recomendaciones correspondientes y el fortalecimiento de capacidad de respuesta mediante las capacitaciones.

Pese a las lluvias, dijo que están en alerta y preparados para las emergencias que puedan registrarse teniendo en cuenta que las temperaturas subirán en los próximos meses.