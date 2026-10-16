¿Qué dijo el gobernador del Quindío sobre el presupuesto para las universidades públicas?

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Armenia

Y es que se ha generado una alerta por el eventual recorte de recursos a las universidades públicas en el presupuesto general de la nación para el año 2027.

Precisamente el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis dio a conocer que es fundamental el diálogo con la ministra de educación para generar la articulación correspondiente.

Explicó que no es un tema que quiera el gobierno nacional puesto que recordó que los primeros años de su mandato tuvo un recorte de 70 mil millones del gobierno pasado.

“Creo que eso lo que tenemos que hablar es con la ministra de educación y también hablarlo con el vice para mirar cómo podemos nosotros articular. Mire, esto no es que quiera el gobierno. Los primeros años de mi mandato recortaron 70.000 millones del gobierno pasado. Hoy yo creo que esto viene por unos procesos que se tienen y que no se tenía esperado”, mencionó.

Resaltó que los recursos que tiene el departamento y la nación están complejos por eso es clave recuperar la confianza mediante proyectos estratégicos para fortalecer el recaudo.

“Los recursos que tiene el departamento y los recursos que la tiene la nación hoy están bien complejos”, advirtió.

Agregó: “Aquí hay que mirar cómo podemos nosotros recuperar la confianza en proyectos estratégicos, mirar si nos han disminuido esos recursos, con proyectos estratégicos que hagan algunas inversiones y así poder recuperar un poco ese recaudo”.

Considera importante el acceso al diálogo con el actual gobierno que permite mitigar las dificultades.