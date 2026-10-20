Retiro de obras del Museo Nacional y señalamientos de corrupción en San Andrés

La polémica por el retiro de varias piezas que estaban expuestas en el Museo Nacional, la batalla cultural que anunció el Gobierno, los procesos de curaduría en los museos y la construcción de memoria histórica fueron los temas que analizaron los panelistas en Hora 20. Además, abordaron los señalamientos del presidente Abelardo de la Espriella contra la gobernadora del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Natacha Ordóñez Bowie.

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Lo que dijeron los panelistas

Helena Urán Bidegain, columnista y directora de la Fundación Carlos H. Urán por la Memoria, cuestionó las decisiones del Gobierno frente al Museo Nacional. “No entiendo cómo un cuadro de un candidato presidencial asesinado podría hacer apología a la violencia. Creo que un museo que permite entender el pasado debe incluir estos elementos. La memoria tiene sentido cuando genera y promueve la crítica, no cuando se instrumentaliza con fines políticos”, advirtió Urán.

Adfemás, sostuvo que la curaduría del Museo Nacional se ha hecho durante varios gobiernos. Además, indicó que debe generarse un proyecto de país incluyentes y sostuvo que hay paralelos preocupantes en regímenes totalitarios “que han atacado directamente a la cultura y al arte para imponer una postura política muy dañina en términos democráticos”.

Mariana Garcés, exministra de Cultura, dijo que no está mal que se redefinan los elementos que deben ser incluidos en los museso. “Los gobiernos pueden hacer revisión de los criterios museográficos. La sociedad cambia y evoluciona y todos los nuevos acontecimientos deben tener un espacio en el Museo Nacional. Eso hicimos nosotros cuando llegamos al Ministro de Cultura: incluimos muchas voces y eso nos tomó mucho tiempo”, expresó Garcés.

En ese sentido, opinó que ese proceso debe hacerse de forma rigurosa. “No es al gusto del presidente, ni del Ministro que se pongan o se quiten obras. Eso tiene un proceso curatorial que se debe cumplir”, apuntó.

María Alejandra Villamizar, periodista y columnista en El Espectador, aseguró que “la batalla cultural es la batalla por el alma del ser humano. Los museos son independientes y normalmente hay un protocolo para quitar las obras. Las salas del museo no se cerraron para que todos nos diéramos cuenta de que las habian quitado”.

Adicionalmente, se refirió a la posición que ha tenido el presidente con algunos mandatarios locales. “Se sabe que San Andrés ha sido saqueado varias veces por corrupción, pero en este momento el Gobierno está poniendo el tema en la mesa porque es un tema popular”, indicó Villamizar.

Federico Hoyos, exrepresentante a la Cámara y exconsejero Presidencial para las Regiones, reflexionó sobre la naturaleza que tienen los museos. “El Museo Nacional no sólo es un museo de arte, sino un museo de historia. Por lo tanto, en ese museo yo me puedo encontrar con quien piensa diferente. Es un espacio para conocer la historia de Colombia, la que nos guste y la que no”, apuntó.

“El presidente va a necesitar mucho apoyo popular para poder enfrentarse a la clase política corrupta tradicional. El apoyo de las personas será fundamental”, agregó el excongresista.

Rodrigo Pombo, abogado, analista y profesor universitario, sostuvo que “bajo ningún punto de vista la palabra ‘eliminación’ debería estar dentro del debate. Puede uno revisar, reubicar y reorganizar. Creo que este debate sobre el Museo Nacional constituye un capítulo más de una sociedad dividida”.

Y advirtió que la forma en la que el presidente ha comunicado los señalamientos contra los mandatarios locales ha sido adecuada. “Todo el país está sumergido en la corrupción”, indicó.

Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia de la Presidencia, abogado y profesor universitario, dijo que “la transferencia del Sistema General de Participaciones no le da a un presidente la posibilidad de cortar el ‘chorro’ a las autoridades locales. El procedimiento debe ser una denuncia ante la Fiscalía”.

Sin embargo, señaló que el Ejecutivo ha hecho un ejercicio importante para poner en evidencia a los corruptos. “Si el Gobierno lograra tramitar la ley ‘antimermelada’ propuesta por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, estaría dando un paso importante en la lucha contra la corrupción y en el marco de sus competencias”, agregó.