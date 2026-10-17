ICFES Saber PRO 2026: ¿Cuándo se podrán ver los resultados de las pruebas del segundo semestre? Getty Images

Estudiantes de últimos semestres de carreras universitarias, programas técnicos y tecnológicos, presentarán este domingo 18 de octubre de 2026 las pruebas Saber Pro o Saber TyT correspondientes al segundo semestre del año.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) citó a más de 180.000 estudiantes a realizar el examen en la modalidad lápiz y papel en 360 sitios de aplicación, los cuales se encuentran en más de 110 municipios en todo el país.

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Adicionalmente, el ICFES detalló que 1.113 estudiantes presentarán la prueba exterior en la modalidad electrónica en más de 40 países.

¿Cuál es el horario y duración de las Pruebas Saber PRO segundo semestre 2026?

La institución detalló que la aplicación de las pruebas comienza en la jornada de la mañana a partir de las 7:00, en una sola sesión que termina sobre el mediodía.

Quienes están citados para la jornada de la tarde inician la prueba a partir de la 1:30 p. m. Para ambas sesiones, el examen tiene una duración máxima de 4 horas y 40 minutos.

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El ICFES recomienda a los estudiantes consultar con tiempo la citación para la prueba y tener clara la ubicación del lugar de aplicación.

¿Qué deben llevar los estudiantes a las Pruebas SABER Pro?

Para presentar las Pruebas Saber Pro o Saber TyT, los estudiantes deben presentar los siguientes documentos de identificación válidos o no serán admitidos:

Documento de identidad: Cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite, pasaporte vigente (para nacionales o extranjeros) o licencia de conducción nacional.

Cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite, pasaporte vigente (para nacionales o extranjeros) o licencia de conducción nacional. Cédula de extranjería para extranjeros residentes en Colombia o Permiso de Protección Temporal junto con el DNI del país.

Tenga en cuenta que los documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional deben ser presentados desde la ‘app’ correspondiente y no se aceptarán fotografías o impresiones.

En cuanto a los elementos para presentar el examen, los citados deberán llevar:

Lápiz con mina No. 2 Borrador de nata Tajalápiz o sacapuntas

Estos útiles no podrán intercambiarse o ser prestados a otros estudiantes que estén realizando la prueba.

Además, se prohíbe el uso de celulares o cualquier dispositivo electrónico durante el examen, lo cual puede provocar la anulación. En caso de llevarlos, deberá dejarlos en una bolsa de seguridad y serán entregados al finalizar.

¿Qué evalúan las pruebas Saber PRO?

Cabe aclarar que de los 180.000 que participarán en la prueba, cerca de 122.000 estudiantes presentarán las Pruebas Saber PRO, para quienes están en últimos semestres de carreras profesionales.

Los 58.000 restantes son a quienes corresponde la Prueba Saber Pro TyT, que se aplica a estudiantes de carreras técnicas y profesionales.

Según el ICFES, la prueba evaluará competencias genéricas para los educandos, como lo son:

Razonamiento cuantitativo

Comunicación escrita

Lectura crítica

Competencias ciudadanas

Inglés

¿Cuándo se podrán consultar los resultados de las pruebas Saber PRO 2026, segundo semestre?

Los certificados de asistencia a las pruebas estarán habilitados para descarga a partir del próximo lunes 9 de noviembre de 2026.

Los resultados individuales se podrán descargar a partir del viernes 19 de febrero de 2027, a través del portal del ICFES: https://www.icfes.gov.co/

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