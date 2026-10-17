Meta admite ‘error’ que perjudicó campaña presidencial de Lula da Silva

La compañía tecnológica negó interferir en la jornada electoral brasileña, pero aceptó que uno de sus sistemas tuvo un fallo que afectó la campaña de reelección de Lula. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El conglomerado tecnológico Meta (propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp) negó que esté interfiriendo en las elecciones presidenciales de Brasil y atribuyó a “incidentes técnicos” los problemas denunciados por la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a la reelección y se medirá en segunda vuelta al senador Flávio Bolsonaro.

“Meta no toma partido en esta ni en ninguna otra elección”, afirmó la compañía en el que calificó de “falsas e infundadas” las acusaciones de favorecer a algún candidato o grupo político.

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Llamado de la justicia

La declaración se produce un día después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenara a Meta garantizar un tratamiento igualitario a ambas candidaturas hasta la segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, bajo amenaza de una multa diaria de 500.000 reales (unos 93.000 dólares).

La decisión del magistrado Marco Aurélio Bellizze respondió a una denuncia de la campaña de Lula, que acusa a la plataforma de reducir de forma reiterada la difusión de sus publicaciones y de favorecer los contenidos de su adversario.

Meta aseguró que sus sistemas no clasifican ni distribuyen contenidos en función de su ideología política y defendió que sus normas se aplican por igual a todos los candidatos.

Fallos y errores

La empresa reconoció, sin embargo, varios fallos recientes. El primero ocurrió el 23 de septiembre, cuando la cuenta publicitaria de la campaña de Lula fue desactivada por error, durante poco más de una hora, después de que un anuncio fuera identificado como un posible intento de suplantación de un programa social del Gobierno brasileño.

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Meta sostuvo que ninguno de los fallos refleja una actuación política deliberada y afirmó haber presentado ante el TSE una defensa respaldada por datos técnicos.

La campaña de Lula anunció que llevará sus denuncias ante organismos internacionales y misiones electorales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y el Parlamento del Mercosur.

El magistrado Bellizze señaló que, por ahora, no existen elementos suficientes para concluir que Meta haya manipulado deliberadamente la distribución de contenidos para beneficiar o perjudicar a alguna candidatura, aunque consideró necesario establecer garantías para preservar la igualdad en la contienda electoral.