Qué pasará con subsidios del RUI tras decisión de aplazarlo y revivir el Sisbén: últimas novedades

Los subsidios destinados a los hogares vulnerables en Colombia seguirán bajo el esquema de transición entre el Sisbén y el Registro Universal de Ingresos (RUI), luego de que el Gobierno Nacional aplazara la entrada en operación obligatoria del nuevo sistema hasta el 31 de julio de 2027.

La decisión, establecida mediante el Decreto 662 del 26 de junio de 2026, busca completar los ajustes técnicos y operativos necesarios para implementar el RUI en todo el país. Mientras tanto, el Sisbén continuará siendo una herramienta de referencia para la clasificación socioeconómica de los hogares.

El cambio genera preguntas entre los ciudadanos que reciben ayudas estatales o esperan acceder a ellas, especialmente sobre posibles modificaciones en su clasificación y en las condiciones para obtener estos recursos.

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¿Se suspenden los subsidios por el aplazamiento del RUI?

El aplazamiento de la entrada en operación del RUI no significa, por sí mismo, que se suspendan los subsidios que reciben los hogares colombianos. La medida está relacionada con el calendario de implementación del nuevo sistema de información y no constituye un anuncio general de eliminación de las ayudas sociales.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada programa tiene sus propios requisitos de acceso, criterios de permanencia y mecanismos de selección. Por eso, la continuidad de un subsidio depende de las condiciones establecidas por la entidad responsable y no únicamente de la clasificación socioeconómica.

En este contexto, los beneficiarios deben consultar los canales oficiales de cada programa para conocer si existen novedades que puedan afectar sus pagos.

Sisbén seguirá vigente hasta julio de 2027

Antes de la modificación del cronograma, el RUI tenía prevista su entrada en operación obligatoria para el 1 de julio de 2026. No obstante, el Gobierno decidió ampliar el periodo de transición para completar los procedimientos necesarios.

De acuerdo con la información divulgada, durante agosto se registraron más de 112.000 reclamaciones de ciudadanos inconformes con su nueva clasificación socioeconómica. Este volumen de solicitudes se encuentra entre los factores mencionados en la discusión sobre la implementación del sistema.

La directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, señaló que la información que las familias ya entregaron al Sisbén seguirá siendo válida y necesaria.

De esta manera, los hogares no deben interpretar el aplazamiento como la desaparición inmediata del sistema actual.

¿Qué cambiará con el Registro Universal de Ingresos?

El RUI busca mejorar la identificación de las condiciones económicas de la población mediante el cruce de información de distintas bases de datos estatales. A diferencia del modelo tradicional, no dependerá exclusivamente de las encuestas para establecer la situación de los hogares.

La clasificación contempla cuatro grupos:

A: para población en pobreza extrema

B: para pobreza moderada

C: para población vulnerable

D: para hogares considerados no pobres ni vulnerables, según los criterios aplicables.

El propósito es fortalecer la identificación de las familias que necesitan apoyo económico y mejorar la focalización de los recursos públicos.

¿Deben hacer trámites para pasar del Sisbén al RUI?

Según la información del Departamento Nacional de Planeación, los hogares registrados en el Sisbén no necesitan solicitar manualmente su traslado al RUI. La actualización se realizará mediante el cruce de información entre entidades estatales.

No obstante, quienes tengan cambios de domicilio, modificaciones en la composición familiar o errores en sus datos deben consultar los procedimientos oficiales para actualizar su información.