Cortes de luz en Bogotá y Soacha este viernes 16 de octubre: conozca horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y Soacha este viernes 16 de octubre. Foto: Enel Colombia.

La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este viernes 16 de octubre. La Alcaldía de Bogotá informó que siete localidades y algunos barrios del municipio de Soacha se verán afectadas en diferentes horarios.

El motivo de la suspensión del servicio se produce por trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el viernes 16 de octubre

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 16 sur a la calle 19 sur, entre la carrera 9 y la carrera 12 en el barrio Ciudad Jardín Sur.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m., de la calle 70 a la calle 73, entre la carrera 0 y la carrera 3 en el barrio Bellavista.

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Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 63 sur a la calle 65 sur, entre la carrera 17 y la carrera 19 en el barrio Las Acacias.

Localidad de Engativá

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 79 a la calle 81, entre la carrera 115 y la carrera 117 en el barrio El Dorado Industrial.

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Localidad de Kennedy

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 8 a la calle 10, entre la carrera 67 y la carrera 69 en el barrio Lusitania.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 28 sur a la calle 31 sur, entre la carrera 67 y la carrera 69 en el barrio Alquería La Fragua Norte.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 2 a la calle 4, entre la carrera 77 y la carrera 79 – Barrio Ciudad Kennedy Norte.

Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m., de la carrera 93 a la carrera 95, entre la calle 41 sur y la calle 43 sur en el barrio Dindalito.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 2 a la calle 4, entre la carrera 77 y la carrera 79 en el barrio Mandalay.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 57 a la carrera 59, entre la calle 151 y la calle 153 en el barrio El Plan.

Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m., de la calle 131 a la calle 133, entre la carrera 91 y la carrera 93 en el barrio Villa Elisa.

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Localidad de Usme

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 111 sur a la calle 113 sur, entre la carrera 7 y la carrera 9 en el barrio El Portal del Divino.

Municipio de Soacha

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 15 a la carrera 18, entre la calle 2 y la calle 5 en el barrio Villa Italia de la Comuna 1.

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