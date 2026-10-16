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16 oct 2026 Actualizado 02:54

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Bogotá

Robo de una gorra y un celular terminó en persecución en carril exclusivo de TransMilenio

La policía logró capturar a dos hombres señalados de hurtar a dos jóvenes en el barrio Mandalay, Kennedy, e intentar huir por la calzada de TransMilenio.

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
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Luego de intimidar a dos jóvenes con un arma de fuego en vía pública del barrio Mandalay en Kennedy y hurtarles un celular y una gorra avaluados en dos millones de pesos; dos ladrones, quienes se movilizaban en motocicleta ingresaron a la calzada exclusiva de TransMilenio, donde fueron interceptados por personal de la policía en la estación Banderas.

Durante el procedimiento, les fueron incautados una motocicleta, un arma de fuego neumática y seis cartuchos calibre 38. Así mismo, se recuperaron un celular y una gorra, avaluados en dos millones de pesos.

“Tras huir en una motocicleta e ingresar a la calzada exclusiva de TransMilenio donde fueron interceptados por los uniformados”, aseguró la Teniente Coronel Maryam Moreno, Comandante Grupo Transporte Masivo Transmilenio.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los hechos.

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