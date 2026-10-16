Ministerio de Transporte evaluará proyectos de Risaralda para gestionar recursos en el Fondo Milagro

Pereira

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, recibió en Pereira un paquete de proyectos de infraestructura que serán objeto de revisión y gestión ante el Gobierno Nacional, con el propósito de buscar recursos para recuperar vías, puentes y sectores afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Durante su encuentro con el alcalde Mauricio Salazar y el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, la ministra conoció el diagnóstico de los daños ocasionados por el sismo y las principales necesidades de inversión que enfrenta el departamento.

Uno de los objetivos será identificar cuáles de las intervenciones podrán incorporarse a los mecanismos de financiación dispuestos por el Gobierno Nacional para la reconstrucción, entre ellos el Fondo Milagro.

“Hoy estamos en Pereira, reunidos con el alcalde y el gobernador, definiendo cuáles fueron esas vías afectadas por el terremoto que deberán ser incluidas en el Fondo Milagro”, señaló Noguera, quien destacó las herramientas jurídicas y presupuestales habilitadas para atender la emergencia.

Vías, puentes y taludes, entre las necesidades más urgentes

El informe presentado al Ministerio de Transporte establece que el terremoto dejó afectaciones severas en 13 kilómetros de vías urbanas y 26 puentes, de los cuales 15 son vehiculares y 11 peatonales en Pereira.

También se identificaron 160 taludes afectados, incluidos 72 que presentan alta complejidad técnica y requieren intervenciones especializadas.

La Alcaldía ya priorizó 23 de estos puntos, para los cuales contempla una inversión de $34.576 millones con recursos propios. Sin embargo, el municipio solicitó $280.000 millones de cofinanciación nacional para avanzar en la atención de los demás sectores críticos.

Entre las necesidades expuestas a la ministra se encuentran las afectaciones registradas en Megabús y Megacable, sistemas que requieren una inversión estimada de $18.000 millones para atender daños relacionados con el terremoto.

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En materia rural, el municipio solicitó respaldo para rehabilitar 5,6 kilómetros de la vía Pereira–Altagracia, una intervención calculada en $36.000 millones.

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Cuatro proyectos estratégicos de movilidad

La agenda de la ministra no se limitó a las obras de emergencia. Durante la reunión también recibió información sobre cuatro iniciativas con las que Pereira busca mejorar su infraestructura y conectividad en los próximos años.

Se trata de la segunda fase de la Avenida Los Colibríes, la segunda calzada de la Avenida del Río, la segunda línea del Megacable y obras para el Aeropuerto Internacional Matecaña.

Estos proyectos fueron presentados como parte de las apuestas de desarrollo de la ciudad y requieren gestiones de cofinanciación ante el Gobierno Nacional.

“Estamos muy satisfechos porque la ministra tiene un gran compromiso con el desarrollo de la infraestructura vial de la región y completamente de Pereira. Hemos hablado de muchas necesidades de infraestructura corto y mediano plazo y una de ellas es la segunda fase de la Avenida Los Colibríes que se nos va a ayudar sin lugar a dudas a mejorar mucho la movilidad de Pereira”, afirmó el alcalde Mauricio Salazar.

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Por su parte, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, explicó que han solicitado a la ministra que se revisen proyectos del departamento cómo Vías del Samán, gestionar recursos para las vías rurales de los municipios afectados por el terremoto y agilizar la evaluación del Tren del Café.

También se planteó la inclusión de Risaralda en las inversiones del Fondo Milagro para la reconstrucción.

“En esa visita técnica y en el recorrido que alcanzamos a realizar, vemos cómo hay voluntad del Gobierno Nacional. Avanzamos en tres temas fundamentales: el proceso de atención inmediata a las afectaciones por el terremoto, los procesos de concesión vial que tocan a Risaralda y por último los hitos que tenemos con el ministerio en convenios como Gobernación”, indicó Patiño Ochoa.

Estas propuestas también deberán surtir los procesos de evaluación técnica y financiera correspondientes antes de establecer posibles fuentes de financiación.

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La visita de la ministra de Transporte abre una etapa de evaluación y gestión de recursos para Risaralda, en la que será fundamental determinar cuáles proyectos cumplen las condiciones para recibir financiación nacional y cuáles deberán continuar su estructuración.