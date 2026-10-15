El Aeropuerto Matecaña habilitará nueva zona de ingreso y mantiene restricciones para acompañantes

Pereira

Los viajeros que llegan o salen del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira contarán con una nueva zona de acceso cubierta, habilitada como parte de las medidas adoptadas para facilitar la movilidad dentro de la terminal aérea.

El espacio que están acondicionando se encuentra debajo del viaducto que conduce al edificio de pasajeros y permitirá que los usuarios permanezcan protegidos de las lluvias y las altas temperaturas mientras ingresan a las instalaciones.

Según explicó el gerente de la terminal aérea, Luis Fernando Collazos, la habilitación de este sector fue posible después de concluir una inspección técnica de los vidrios de la fachada, con el propósito de descartar riesgos de desprendimiento de elementos que pudieran poner en peligro a las personas.

¿Por dónde deberán ingresar los pasajeros?

Con la modificación, los viajeros podrán utilizar el corredor cubierto ubicado bajo el viaducto, que conecta con el espacio anteriormente destinado a la salida de pasajeros internacionales.

Este recorrido será utilizado mientras continúan las intervenciones necesarias para recuperar progresivamente las condiciones habituales de funcionamiento del aeropuerto.

Por ahora, el ingreso de familiares y acompañantes al edificio de pasajeros sigue restringido.

La medida se mantiene debido a que las operaciones aeroportuarias están concentradas en el primer piso, donde se atienden tanto los vuelos nacionales como los internacionales, en sus áreas de llegadas y salidas.

Por esta razón, las personas que acudan a despedir o recoger viajeros deberán permanecer en los espacios autorizados y seguir las orientaciones del personal de la terminal.

La administración del Matecaña también dio a conocer que trabaja en la recuperación de la entrada principal utilizada antes del terremoto.

De acuerdo con Collazos, la apertura gradual del acceso tradicional podría comenzar entre ocho y quince días después del anuncio, siempre que las intervenciones pendientes y las revisiones técnicas permitan garantizar condiciones seguras para los usuarios.

El proceso se desarrollará por etapas, teniendo en cuenta el estado de la infraestructura y las recomendaciones de los equipos encargados de evaluar las áreas intervenidas.