Mujeres de Pereira y Dosquebradas protestaron frente a la residencia de ‘Matador’

Dosquebradas

El rechazo a una serie de caricaturas y comentarios sobre la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, llevó a un grupo de mujeres, lideresas sociales y representantes de colectivos ciudadanos a manifestarse frente a la residencia del caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. Las participantes calificaron las ilustraciones como ofensivas y reclamaron respeto por las mujeres, independientemente de sus posiciones políticas.

Para las asistentes, la controversia va más allá de una diferencia de opiniones frente al Gobierno Nacional. Su principal cuestionamiento está relacionado con el uso de representaciones que, según consideran, pueden ridiculizar o afectar la dignidad de una mujer.

Durante el plantón, las participantes insistieron en que el reconocimiento público, la libertad de expresión y el ejercicio de la crítica política no deberían convertirse en justificación para promover mensajes que consideran humillantes o denigrantes.

Durante la manifestación también fueron mencionados antecedentes y señalamientos públicos relacionados con presuntos episodios de violencia intrafamiliar en los que ha sido involucrado el caricaturista.

“Ya hemos escuchado muchas situaciones de su vida precisamente con el tema de violencia intrafamiliar y la violencia ejercida en contra de su esposa, o sea que ya eso es un indicador que nos está hablando de quién es él en verdad”, expresó Marisol Zuluaga, coordinadora de Veeduría de Género en Risaralda.

El plantón también abrió una discusión sobre los límites de la sátira política y la manera en que se representa a las mujeres en el debate público.

El mensaje central de la movilización fue que el respeto por la dignidad de las mujeres debe mantenerse por encima de las diferencias ideológicas y políticas.

Con esta protesta, las mujeres y colectivos participantes buscaron hacer visible su inconformidad y enviar un llamado contra las expresiones que, desde su perspectiva, contribuyen a normalizar la descalificación y la violencia simbólica hacia las mujeres.