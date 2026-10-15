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15 oct 2026 Actualizado 23:38

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Política

Gobierno ordenó limitar nuevas contrataciones por prestación de servicios para reducir gasto público

La orden la emitió la circular 08.

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Abelardo de la Espriella. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)
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En medio del plan de austeridad para reducir dinero al Estado, el Gobierno de Abelardo De La Espriella expidió la circular 08, a través de la cual, ordena racionar la vinculación del personal de libre nombramiento y reducir los nuevos contratos por prestación de servicios.

El documento, que será enviado a todos los ministros y directores de las entidades, señala que todo nombramiento en el Gobierno ahora debe responder a una necesidad cierta, verificable y compatible con las disponibilidades presupuestales.

Sin embargo, la circula excluye la contratación para cargos de ministros, viceministros y director de departamento administrativo.

También tiene excepciones justificadas, como la contratación de servicios esenciales de seguridad, protección, atención de emergencias, así como de proyectos claves de financiación.

Está circular 08, expedida este 15 de octubre, establece que el Departamento Administrativo de la Presidencia será la entidad que se encargue de realizar el seguimiento al cumplimento de esta nueva orden presidencial.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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