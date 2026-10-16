María José Pizarro responde a De La Espriella sobre su padre: “nunca podrán matarlo”

María José Pizarro, rechazó el pedido del presidente Abelardo De La Espriella al Ministerio de Cultura de retirar de los espacios públicos del Gobierno las figuras alusivas a Carlos Pizarro.

La ex senadora del Pacto Histórico, a través de su cuenta de X, señaló al mandatario de buscar “proscribir la figura y el legado de paz de mi padre”.

Además, señaló que “Tan equivocado y tan ruin como quienes lo asesinaron, no sabe que nunca podrán matarlo y que, 36 años después, mi padre está más vivo que nunca, y que su intento de proscribirlo solo lo hará más grande”.

En contexto: De la Espriella pidió a MinCultura desaparecer de espacios del Gobierno lo alusivo a Carlos Pizarro.

Pizarro, por otro lado, resaltó que la decisión se tomó justo después de las movilizaciones del 14 de octubre, según ella, “porque le teme al pueblo movilizado”.

Resaltó la figura de su padre como “un símbolo de quienes en Colombia se levantan contra la tiranía” y destacó su decisión de dejar las armas “para entregarle una opción de paz y reconciliación a Colombia”.

“Como él dijo: ‘Vamos a responderle a la muerte con vida, a la oscuridad con esperanza y a la guerra con paz’, y yo soy su semilla. Orgullosamente Pizarro”, culminó su pronunciamiento María José Pizarro.

¿Por qué quitaron las imágenes de Carlos Pizarro de los espacios públicos?

En medio de su visita al Ministerio de Cultura este 15 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió a la jefe de la cartera, Paola Holguín, que desaparezca de los espacios públicos del Gobierno, todas las imágenes y lo alusivo a Carlos Pizarro, excomandante del M-19.

“Hoy traje a mis hijas al Museo Nacional para enseñarles la historia de Colombia y me encontré con una sala llena de afiches de campaña de Carlos Pizarro, de relatos donde se atribuye el crecimiento de las guerrillas del ELN, las FARC y el M-19 a los ‘gobiernos represivos’. A los terroristas les buscan justificación; a sus víctimas, un rincón”, dijo el mandatario.

Esa fue la razón por la que ordenó retirar las imágenes alusivas a Carlos Pizarro y de otros “terroristas“, como lo calificó puntualmente.

Tanto así, que en el Museo Nacional la orden ya se empezó a cumplir, pues de inmediato se quitaron más de 30 obras que hacían alusión a la comunidad LGBTIQ+, a las víctimas de la Unión Patriótica y del M-19.