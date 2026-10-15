El cine hecho en Medellín conquista Europa: La Sinfonía de los Bichos Raros se estrenará en España

Medellín

La película musical La Sinfonía de los Bichos Raros, creada por Puerto Candelaria, agrupación musical y conceptual colombiana creada en el año 2000 en Medellín bajo la dirección creativa de Juancho Valencia, tendrá su estreno mundial en el prestigioso Festival de Sitges en España. El largometraje fue seleccionado en la sección Family del festival de cine fantástico más importante a nivel global.

Esta ópera prima, dirigida por Julián Duque y Felipe Martínez, es una coproducción entre el canal regional Teleantioquia, Merlín Producciones y Diptongo Media Group. Su distribución en salas está a cargo de E-motion, consolidando un importante hito para el cine de género musical en Colombia.

Una aventura musical hecha en Medellín

La producción fue rodada completamente en Medellín con talento local y sin el uso de inteligencia artificial, demostrando la capacidad técnica y creativa de la industria regional. La historia sigue a Macha, una cucaracha adolescente que desafía las normas para crear una banda con otros insectos y participar en un reality show.

El elenco principal incluye a Catalina Calle, voz lider de Puerto Candelaria quien interpetará a Macha, la rapera Kei Linch como Yeisy la araña, y la participación de reconocidos actores y músicos como Jacques Toukhmanian, Luces Velásquez y Eduardo González como el temible Docx. La banda sonora fue producida por Juancho Valencia, que lleva consigo el reconocimiento de ser ganador de un Latin Grammy.

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Del formato musical a la gran pantalla

El proyecto nació originalmente en 2021 como una propuesta conceptual de Puerto Candelaria, logrando una nominación al Latin Grammy en 2022 y superando el millón de reproducciones en plataformas de streaming. Posteriormente, el universo se expandió con éxito al teatro musical y al mundo editorial con un libro interactivo.

Tras su paso por el festival en Cataluña, La Sinfonía de los Bichos Raros llegará oficialmente a las salas de cine en Colombia el próximo 22 de octubre. De este modo, la propuesta demuestra que las historias locales sobre la identidad y la diferencia pueden trascender fronteras internacionales.