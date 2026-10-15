Activan plan de búsqueda y recompensa en Antioquia por homicido de menor en El Carmen de Viboral

El Carmen de Viboral, Antioquia

Las autoridades de Antioquia y El Carmen de Viboral activaron un plan de búsqueda tras la muerte de un menor de 13 años. La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por datos que permitan capturar a los responsables. El alcalde Hugo Jiménez Cuervo lideró un Consejo de Seguridad extraordinario junto a la Policía, el CTI de la Fiscalía, el Ejército y la Fuerza Aérea.

El propósito central de la reunión fue coordinar las acciones de inteligencia y definir las medidas para esclarecer el crimen a la mayor brevedad. Hasta el momento, las autoridades informaron que se descarta la hipótesis de un hurto. Como respuesta inmediata, se acordó un aumento de patrullajes, controles a vehículos y personas, y acompañamiento en zonas clave.

Avance de la investigación y llamado a la comunidad

El alcalde Jiménez destacó que el municipio registraba 66 días sin homicidios gracias al trabajo articulado con la fuerza pública. A su vez, expresó su solidaridad con la familia de la víctima y enfatizó que el hecho no quedará en la impunidad. La institución educativa donde estudiaba la víctima informó que el joven se encontraba desescolarizado al momento del suceso.

Desde la Alcaldía señalaron que la deserción escolar expone a los menores a la violencia y a redes de instrumentalización delictiva. Por su parte, el secretario de Gobierno, Daniel Quintero, instó a las familias y cuidadores a reforzar la supervisión de los niños y reportar a tiempo cualquier situación de riesgo ante las autoridades.

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Reserva absoluta para cooperantes

La Administración Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con información relevante que acelere el proceso judicial. Se garantizó que la identidad de los cooperantes se mantendrá en estricta reserva durante todo el procedimiento.