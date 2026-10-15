La gobernación dice que a los heridos en la UdeA se les detonó unos explosivos

Medellín

El secretario de Seguridad de Antioquia, el general (r) Luis Eduardo Martínez, manifestó que los seis heridos reportados por el gobernador se lesionaron al manipular unos explosivos durante la confrontación con la policía.

Al parecer, esta manipulación se habría reportado dentro de la universidad por parte de algunos encapuchados. Aunque se desconoce el estado de los presuntos heridos.

“Y tenemos conocimiento de que, al interior de la universidad, en el momento en que, al parecer, manipulaban artefactos explosivos para lanzarle a la fuerza pública, fueron esos artefactos se les detonaron, y de ahí tengo entendido que salieron 6 personas heridas, con heridas leves en las extremidades, o no sé si de consideración, porque, pues, quien estuvo al frente de la situación fue la policía, nos reportaron eso”.

Cabe mencionar que desde el Puesto de Mando Unificado de Medellín no se reportó ninguna persona lesionada atendida en centros asistenciales con estas características. Además, se recalca quehubo alerta sobre los posibles heridos, pero no se pudo confirmar con certeza y por ello el reporte final del PMU el día miércoles no incluyó lesionados durante las confrontaciones en la UdeA.