Polémica en Envigado: concejal es acusado de misoginia por ataque a otra corporada

Envigado- Antioquia

Una situación ocurrida en el recinto del concejo del municipio de Envigado ha generado polémica por las declaraciones realizadas por el concejal Juan Carlos Vélez. Así ha quedado en evidencia en videos que circulan en las redes sociales en los que lo señalan de cometer agresiones verbales contra la corporada Luz Marina López Peña, del partido político Creemos.

“La doctora Luz Marina, qué lástima que no esté hoy o de pronto estará coja como quedó mi proyecto”, es la declaración del concejal Vélez que quedó en video durante la sesión en el recinto.

Cabe recordar que la aseveración se da porque la señora concejala utiliza un bastón y por ello sería la razón de la mofa contra ella.

Esta situación fue rechazada por la propia concejala y el partido al que se hace parte. La colectividad, mediante un comunicado de prensa, rechazó las declaraciones catalogadas como misóginas y desobligantes; agrega que este tipo de actos atentan contra la dignidad de la concejala y que perpetúan las violencias de género.

“Desde el movimiento y partido político Creemos, manifestamos nuestro más enérgico rechazo ante los comentarios desobligantes, burlones y de carácter misógino expresados por el concejal Juan Carlos Vélez durante la sesión plenaria del Concejo Municipal de Envigado en contra de nuestra corporada, la doctora Luz Marina López Peña”, agregó el partido Creemos.

Paso seguido, solicitan a la Mesa Directiva del Concejo y al Comité de Ética revisar la denuncia y garantizar seguridad y protección de los derechos de las mujeres dentro del recinto y más cuando son ataques de los propios compañeros.

Caracol Radio se comunicó con la oficina de asesoría del concejal Mesa Juan Carlos Vélez para conocer su posición sobre esta polémica y entregara su versión de los hechos, y manifestaron estar analizando la pertinencia, pero al momento de esta publicación no hubo respuesta.