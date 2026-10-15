Jhon Durán dejó sorpresivo mensaje a Pavlidis, a raíz de su falta de titularidades con Benfica / Getty Images

La segunda jornada de la Europa League dejó a Jhon Jader Durán como principal figura. El delantero colombiano apreció sorpresivamente en la nómina titular del Benfica y respondió a la confianza del entrenador con dos goles frente al Celtic.

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La primera anotación llegó recién transcurridos 5 minutos, cuando el mismo delantero recibió una falta dentro del área. Se hizo cargo de la pena máxima y con una ‘picada’ sutil abrió la cuenta en el Estádio da Luz.

Su doblete se consumó a los 36′, cuando aprovechó un gran pase de Gianluca Prestianni para ganar en velocidad y dentro del área definir rasante al palo del arquero rival. Figura absoluta del encuentro.

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Jhon Durán habló de Pavlidis luego del partido

Finalizado el encuentro Jhon Jader Durán se refirió a las pocas chances que ha tenido para ser titular en Benfica. Si bien se esperaba que pidiera más minutos, teniendo en cuenta su doblete, el antioqueño reconoció que Vangelis Pavlidis es el dueño de la posición por lo mostrado en la últimas campañas del equipo y su brillantez en el frente de ataque.

“Lo doy todo por mi equipo, pero todos saben que Pavlidis es el número uno. Se lo merece todo, ha jugado más que yo. Apenas estoy llegando, pero en los minutos que juego intento darlo todo por el club”, dijo Durán.

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Además de ello, el colombiano se refirió a las críticas que ha recibido en las últimas semanas, cuando su excompañero Fred reveló la polémica frase: “Ya soy rico, no necesito correr”. Advirtió que cada quien tiene su opinión y puede expresara, pero siempre lo más importante será responder con buenas presentaciones en el campo.

“Todo el mundo puede hablar, tanto los que hablan bien como los que hablan mal. Cada uno tiene su opinión. Siempre van a hablar, yo siempre quiero ayudar, siempre quiero marcar goles, pero si no se dan, quiero trabajar para mi equipo”, concluyó.

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