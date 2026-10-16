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16 oct 2026 Actualizado 14:38

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Justicia

Audiencia de alias ‘Araña’ ante autoridades de EE.UU. fue aplazada para diciembre

Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’. Foto suministrada

Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’. Foto suministrada

Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’. Foto suministrada
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Caracol Radio conoció en primicia que la audiencia que estaba programada para este 16 de octubre ante las autoridades de Estados Unidos de Geovany Rojas, alias ‘Araña’, quedó aplazada para diciembre porque las autoridades de ese país necesitan más tiempo para recopilar todas las pruebas relacionadas con temas de narcotráfico.

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Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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