Audiencia de alias ‘Araña’ ante autoridades de EE.UU. fue aplazada para diciembre
Caracol Radio conoció en primicia que la audiencia que estaba programada para este 16 de octubre ante las autoridades de Estados Unidos de Geovany Rojas, alias ‘Araña’, quedó aplazada para diciembre porque las autoridades de ese país necesitan más tiempo para recopilar todas las pruebas relacionadas con temas de narcotráfico.
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Cristina Navarro
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