Productores de película deben excusarse con familia de magistrado, pero no deben cambiarla

La Corte Constitucional emitió fallo en las últimas horas sobre una acción de tutela interpuesta por tres miembros de la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado en el Palacio de Justicia, contra la película “Noviembre” que narra, a su manera, los hechos ocurridos durante las criminales toma y contratoma de la sede del poder judicial en 1985.

Inicialmente un juez había ordenado la supresión de un diálogo de la cinta dirigida por Tomás Corredor. Muchos espectadores vieron una escena enmudecida durante unas segundos.

En esa escena la actriz que representa a la consejera de Estado, Ayde Anzola, le dice al actor que hace el papel de Manuel Gaona, magistrado de la Corte Suprema de Justicia:

“Ni usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas”.

Los tres familiares del magistrado Gaona consideran que este diálogo lo muestra como un hombre pusilánime, cobarde y cómplice de los guerrilleros del M-19.

Los accionantes también reclamaron porque la promoción de la película la presentaba como “la verdad” sobre los hechos ocurridos en noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia.

En una decisión dividida 6-3, la Corte Constitucional en Sala Plena concluyó:

Que la película, en si misma, no vulneraba los derechos del magistrado Manuel Gaona y sus familiares porque es una obra de ficción, aunque basada en hechos reales. Sobre la escena de la controversia, la Corte Constitucional considera que no afirma que el asesinado magistrado tuviera relación con el M-19 y que por ser un diálogo de ficción no está obligado a la carga de exactitud. La Corte considera, en cambio, que los productores si violaron derechos fundamentales del magistrado y sus familiares al promocionar la película como “la verdad” sobre los hechos.

Por esa razón le ordena a los productores de “Noviembre” que, a través de los mismos medios que usaron para promover la película, publiquen sus disculpas públicas a los accionantes familiares del asesinado magistrado Manuel Gaona Cruz y reconozcan que presentar la cinta como “la verdad” vulnera los derechos a la dignidad humana, la verdad, la honra y el buen nombre de ellos y del ilustre servidor judicial.

Sin embargo, la Corte revoca la decisión inicial que ordenaba suprimir la escena cuestionada. El fallo de la Corte les da la posibilidad de mantener la frase sobre el magistrado Gaona, atendiendo al carácter ficcional y no documental de la película.

La abogada Ana Bejarano, mi colega columnista de Los Danieles y codirectora de la Fundación El Veinte, que defiende judicialmente la libertad de expresión, nos habla sobre el sentido de esta decisión judicial, en la que ella asesoró a los productores y al director de la película.

Y mientras esto pasa con la película Noviembre, Netflix está próxima a estrenar en su plataforma una serie sobre los hechos del Palacio de Justicia, un tema sobre el cual Colombia lleva 41 años hablando sin que se le haga justicia total a las víctimas.

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