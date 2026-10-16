Caso UNGRD: Iván Name y Andrés Calle ya salieron de la cárcel La Picota de Bogotá

Justicia

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), confirmaron a Caracol Radio que los expresidentes del Senado, Iván Name y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ya salieron de la cárcel La Picota de Bogotá.

Esto se dio luego que la Corte Suprema de Justicia les hubiese otorgado la libertad por vencimiento de términos, esto en medio de la investigación que se adelanta en su contra por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En contexto: Excongresistas Iván Name y Andrés Calle quedarán en libertad por vencimiento de términos