Nuevos cierres viales en el centro de Pereira por demolición de edificaciones en riesgo

Pereira

Las medidas afectarán la circulación en la calle 14, entre las carreras octava y novena, y en la carrera 12, entre las calles 21 y 22. Aunque ambos cierres responden a trabajos de demolición, tendrán condiciones diferentes para el tránsito de vehículos y peatones.

Uno de los puntos donde se presentarán mayores cambios será la calle 14, donde comenzó un cierre parcial para facilitar la demolición de estructuras consideradas peligrosas.

La intervención tendrá una duración estimada de seis días e incluirá el retiro de materiales y escombros que puedan representar un riesgo para las personas que circulan por el sector.

A diferencia de otros cierres realizados en el centro, en este tramo se mantendrá habilitado un carril para el paso de vehículos, con acompañamiento de agentes de tránsito.

“Nuestra prioridad es garantizar la movilidad, pero más importante conservar y velar por el cuidado de la vida humana. Les pedimos paciencia, tolerancia y resiliencia”, indicó Mauricio Alberto Vega, director del Instituto del Instituto de Movilidad.

De manera simultánea, la Secretaría de Infraestructura adelanta la demolición de una edificación ubicada en la carrera 12, entre calles 21 y 22, lo que obligó a suspender preventivamente el tránsito en este tramo.

Foto: Alcaldía de Pereira. Ampliar Foto: Alcaldía de Pereira. Cerrar

La restricción busca garantizar la seguridad de los trabajadores, conductores y peatones mientras se realizan las maniobras necesarias para intervenir la estructura.

Los trabajos se desarrollan en sectores de alta circulación del centro de Pereira, por lo que las restricciones podrían generar demoras en los desplazamientos, especialmente durante las horas de mayor tráfico.

La administración municipal señaló que las labores buscan avanzar en la eliminación de riesgos estructurales y recuperar gradualmente la movilidad en el centro de la ciudad, sin comprometer la seguridad de quienes transitan diariamente por estos sectores.