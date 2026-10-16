¡Atención! Galapa, Sabanalarga y Barranquilla tendrán cortes de luz este viernes 16 de octubre

Habitantes de varios sectores de Galapa, Soledad, Sabanalarga y Barranquilla tendrán que prepararse para una jornada con interrupciones en el servicio de energía este viernes 16 de octubre. Las suspensiones se deben a trabajos de instalación y adecuación de redes eléctricas, entre ellos la construcción de un nuevo circuito para Galapa, denominado Caracolí 7.

Galapa tendrá la interrupción más prolongada

En Galapa, el corte de energía se extenderá desde las 8:37 de la mañana hasta las 4:26 de la tarde. La suspensión afectará sectores comprendidos entre las calles 6 y 22, desde las carreras 12A hasta la 24B, incluidos los barrios Abajo, San Roque, El Carmen, El Libertador, Paraíso, Pueblito Nuevo, Casa Grande, Villa Sabita y La Florida. También estarán sin servicio sectores como Camagüey, Cruz del Jubileo, Gerlein, Finca Puerto Rico, Hacienda Río Verde y Granja Solar Marimonda, además de tramos de las carreteras La Cordialidad y La Prosperidad, y las vías Galapa–Soledad y Malambo–Las Flores.

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En Soledad, los habitantes de Los Almendros y Los Almendros Etapa 3 podrían experimentar breves interrupciones entre las 7:30 y las 8:37 de la mañana, y nuevamente entre las 4:26 y las 5:00 de la tarde. En Galapa, las maniobras también abarcarán Los Carruajes, Manga de Pital, Barrio Arriba, el Centro, San Antonio y Las Mercedes, entre otros sectores, así como puntos cercanos a la carretera El Anón.

Sabanalarga y Barranquilla también tendrán trabajos eléctricos

La jornada de intervenciones llegará igualmente al corregimiento de Cascajal, Altos de Guadalupe y el Comando Departamental de Policía, en Sabanalarga, donde se suspenderá el servicio entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. En el norte de Barranquilla, específicamente en la carrera 78 con calle 80, barrio Paraíso, se cambiará una cruceta eléctrica, labor que está prevista entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde.

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Los trabajos obligarán a los usuarios de estas zonas a ajustar sus actividades durante las horas de suspensión. La intervención en Galapa busca avanzar en la instalación de postes, redes y aisladores para poner en marcha el circuito Caracolí 7, mientras que las demás labores corresponden a adecuaciones puntuales de la infraestructura eléctrica.