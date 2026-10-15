Sebastián Viera, reflexivo ante la situación del Junior: “Soy el responsable... No nos sale nada”

Junior quedó al borde de la eliminación. Empató ante Pereira 1-1 y llegó a 11 puntos en la tabla de posiciones, dejando la posibilidad de la clasificación en manos de ganar si o si los seis partidos que le restan al club para llegar a 29 unidades y soñar con el objetivo. Una derrota más, o un empate, los dejará fuera de la carrera.

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Este fue el octavo partido de Sebastián Viera al frente del Tiburón. Su debut fue contra Jaguares con empate 3-3 y, desde entonces, ha acumulado otro empate, dos triunfos y tres derrotas. Tras el juego ante Pereira, en el que quedaron cerca de confirmar la eliminación, fue nuevamente autocrítico y reflexivo ante la situación.

Las palabras de Sebastián Viera en rueda de prensa

“Resignado nunca voy a estar. Cada partido es una nueva oportunidad de hacerlo bien y demostrar. Ahora tenemos que ir a jugarle al Cali, y así iremos, partido a partido. Después ya vemos donde nos pone la tabla de posiciones. El trabajo y la actitud no se pueden negociar. Las ganas y el trabajo siempre van a estar”, inició diciendo sobre la situación.

Viera asume la responsabilidad: “Yo no recuerdo una época así en Junior, a menos desde que yo conozco a Junior. Pero yo agarré esto sabiendo donde me metía, sabiendo que era un fierro caliente y sabiendo la situación en la que estábamos. Soy el responsable de esto. Yo siempre asumí, tanto como capitán como ahora como entrenador. El responsable siempre es el técnico, por más que yo no haya armado el plantel y lo haya agarrado en una situación compleja. No tengo ningún problema en decirlo y aceptarlo”.

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Junior no ha sido superado: “Ninguno de los equipos que está hoy dentro de los ocho nos pasó por encima. Nosotros hemos perdido los partidos por errores individuales nuestros y porque no sabemos cerrar los encuentros. Cuando tenemos que cerrarlos, no los cerramos con goles, y cuando tenemos que defender, no lo hacemos bien. Yo no recuerdo ningún equipo que nos haya superado del todo o que haya tenido más tenencia. Pero sí, tenemos dificultad en algunas jugadas puntuales, sea de pelota quieta o que simplemente no nos sale nada como hoy, y terminamos perdiendo o empatando. Los puntos los hemos dejado nosotros. Yo digo la verdad, con mucha autocrítica. Es complicado cuando estamos en esta racha, porque todo es negativo”,

Su labor en el equipo desde que asumió: “Lo que hemos tratado es darle orden al equipo y una identidad, peor nos falta mucho todavía. Hemos agarrado una situación donde vimos algunos desajustes. Hemos tratado de meter pinceladas de lo que queremos, muchas charlas, videos, pero nos falta. Esto es de tiempo, y eso no hay. Vamos a seguir trabajando para que las cosas salgan. El deseo, las ganas, el trabajo y el optimismo nunca van a faltar. Cada partido es complicado”, concluyó.