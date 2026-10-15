Mineducación reconoce a Jorge Senior como rector de la Uniautónoma hasta 2030

El Ministerio de Educación Nacional notificó este jueves 15 de octubre la activación de la inscripción de Jorge Senior como rector y representante legal de la Universidad Autónoma del Caribe, en cumplimiento de una decisión judicial del 9 de octubre. La determinación quedó consignada en un oficio dirigido al directivo, en el que la cartera de Educación informó que procedió a formalizar su registro para el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030.

En el documento, con el radicado 2026-EE-379927, el Ministerio señaló: “procedió a activar la inscripción solicitada por la Universidad Autónoma del Caribe”, en atención a la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla. El oficio precisa que Senior figura en los registros oficiales como rector y representante legal, tras su elección mediante el acto interno número 005 del Consejo Superior Universitario, fechado el 9 de marzo de 2026.

La actuación se produjo luego de que el juzgado revocara integralmente una decisión de primera instancia emitida el 8 de abril de este año por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla. En la transcripción de la providencia incluida en el oficio ministerial, se establece: “contra esta decisión no procede recurso alguno”. El fallo también ordenó el restablecimiento de los derechos de Silvia Beatriz Guette Ponce, en relación con su condición de rectora en propiedad y los órganos de gobierno universitario vigentes para la época.

¿Qué respondió la Uniautónoma?

Por su parte, la Universidad Autónoma del Caribe confirmó la noticia mediante un comunicado, en el que indicó que el Ministerio había notificado la activación de la inscripción de Senior y lo ratificó como rector y representante legal. La institución sostuvo que, con esta decisión, “se retoma el Consejo Superior como único y máximo órgano de poder y las rectorales en propiedad del Sr. Jorge Enrique Senior Martínez”, en referencia al restablecimiento de la institucionalidad universitaria.

La universidad también manifestó que en esta nueva etapa continuará trabajando por su recuperación financiera y académica. En el comunicado aseguró que seguirá buscando “recursos y oportunidades que contribuyan al fortalecimiento financiero y a la consolidación de los procesos académicos”, con el respaldo de su comunidad universitaria.

Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con “la transparencia, el respeto por la institucionalidad y el cumplimiento de la ley”, en medio del proceso de reorganización de sus órganos de gobierno. Con la activación de la inscripción por parte del Ministerio, Jorge Senior queda registrado oficialmente como rector y representante legal de la Universidad Autónoma del Caribe hasta marzo de 2030.