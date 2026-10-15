Metro de Bogotá abrió 355 vacantes con salarios de hasta $5.500.000 y empleos sin experiencia

Por medio de la Agencia Pública de Empleo (APE) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el consorcio Metro Línea 1 S.A.S, encargado de construir la primera línea del Metro de Bogotá, inició una convocatoria de empleo con 355 vacantes laborales para personas residentes de Bogotá, Tunja, Villavicencio e Ibagué.

Las vacantes están dirigidas a perfiles técnicos, operativos y de obra. Según el comunicado publicado por el SENA, los salarios varían de acuerdo con el cargo, la experiencia y los requisitos solicitados, llegando a alcanzar los $5.500.000 mensuales.

Sin embargo, recuerde que las actividades laborales tendrán lugar en la capital, por lo que se recomienda vivir en Bogotá o tener la disponibilidad para trasladarse a la capital, ya sea por el tiempo de contrato o diariamente.

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Vacantes sin experiencia que ofrece el Metro

Uno de los aspectos más relevantes de la convocatoria es que ofrece 50 vacantes para auxiliar eléctrico que no exige experiencia previa.

Según la información publicada en la Agencia Pública de Empleo (APE), esta oferta puede tener un salario que oscile entre $3.000.001 y $3.500.000, con contrato por obra.

Lo que representa una oportunidad para aquellos que quieran ingresar al mercado laboral y adquirir experiencia en este campo.

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¿Cuáles son las vacantes que ofrece el Metro?

La convocatoria reúne diferentes perfiles, para las otras 305 vacantes. Entre los cargos mencionados se encuentran:

Auxiliar eléctrico.

Electricista.

Operador de instalaciones de refrigeración.

Técnico de aire acondicionado y refrigeración. Ayudante de obra.

Plomero.

Maestro de obra.

Mampostero.

Armador de estructuras metálicas.

Oficial de obra blanca.

Los requisitos de experiencia, educación y certificación varían según la vacante de interés. Por ello, se recomienda revisar las condiciones específicas de cada oferta.

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¿Qué tipo de contrato ofrece el Metro?

Los contratos para esta convocatoria son por obra o labor, una modalidad de vinculación cuya duración está asociada a la ejecución de las tareas de cada una de las vacantes.

Además, para las personas seleccionadas que deban trasladarse desde otras ciudades, se ha mencionado la posibilidad de recibir un auxilio de transporte durante tres meses, sujeto a las condiciones establecidas para el proceso.

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¿Cómo postularse a la oferta del Metro?

Las personas interesadas deben realizar el proceso a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Por medio de los siguientes pasos:

Registrar o actualizar la hoja de vida en el aplicativo de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Ingresar al sistema y consultar las oportunidades de empleo relacionadas con el Metro de Bogotá o con el cargo de interés. Revisar los requisitos y ofertas de la vacante. Seleccionar la vacante y enviar la candidatura, siempre que cumpla el 100% de los requisitos solicitados.

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