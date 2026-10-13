Falsos operarios del metro se iban a robar 11 rieles de la obra

En las últimas horas, en la localidad de Kennedy, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de dos hombres señalados de participar en el presunto robo de 11 rieles metálicos destinados a la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, avaluados en aproximadamente 50 millones de pesos.

Los hechos se registraron en un lote del barrio El Amparo, luego de que la Central de Radio alertara a las patrullas sobre la presencia de varias personas que, al parecer, estaban cargando rieles metálicos en una tractomula.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a los hombres que vestían prendas similares a las utilizadas por los operarios incluidos cascos y botas de seguridad, mientras cargaban los elementos en el vehículo. Al solicitarles los permisos correspondientes para el traslado del material, los uniformados evidenciaron que la documentación presentada era presuntamente falsa.

Por estos hechos, fueron capturados y puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto. Cabe señalar que uno de los capturados registra anotaciones judiciales por los delitos de receptación, obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicaciones, porte de armas de fuego, hurto, daño en bien ajeno, estafa y perturbación de la posesión sobre inmueble.