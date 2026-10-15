Jóvenes de Colombia disminuyen consumo de alcohol: esta es la nueva tendencia de bebida 0.0

La relación de los consumidores con las bebidas alcohólicas está cambiando en Colombia. La moderación, la búsqueda de opciones asociadas al bienestar y la posibilidad de elegir bebidas sin alcohol para determinadas ocasiones están ampliando las alternativas disponibles en el mercado.

Esta transformación también ha impulsado el desarrollo de productos que buscan conservar los sabores y las características de la coctelería tradicional.

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Aunque estas señales no significan que todos los jóvenes estén dejando de consumir alcohol, sí reflejan un cambio en las preferencias de algunos adultos jóvenes y en la manera en que las empresas interpretan las nuevas ocasiones de consumo.

Consumo de alcohol en Colombia: crece el interés por la moderación

Las cifras del mercado muestran un crecimiento limitado del volumen de bebidas alcohólicas en el país. Según datos de Euromonitor citados por la industria, el volumen total aumentó un 1 % en 2025, hasta alcanzar los 3.200 millones de litros.

La firma también identifica entre los adultos jóvenes un mayor interés por la moderación, las alternativas relacionadas con el bienestar y la experimentación con nuevos sabores. Estos factores contribuyen a diversificar las preferencias y a modificar las ocasiones en las que se consumen determinadas bebidas.

Sin embargo, el crecimiento moderado del mercado no demuestra por sí solo que los jóvenes estén abandonando el alcohol. Para establecer esa tendencia sería necesario contar con cifras específicas sobre frecuencia de consumo, edad y hábitos de la población colombiana.

Bebidas sin alcohol como una alternativa para diferentes ocasiones

La expansión de las opciones sin alcohol tampoco implica necesariamente que los consumidores hayan eliminado por completo las bebidas tradicionales de sus hábitos.

Datos de IWSR citados recientemente en Colombia indican que el 82 % de las personas que consumen productos sin alcohol también toma bebidas alcohólicas. El resultado apunta a un comportamiento en el que ambas alternativas pueden coexistir, dependiendo de las circunstancias y las preferencias de cada consumidor.

Nuevas bebidas 0.0 llegan al mercado colombiano

En medio de este escenario, distintas empresas han comenzado a ampliar sus portafolios con productos sin alcohol. Una de ellas es Dislicores, que anunció el lanzamiento de MIL976 0.0, una línea de bebidas inspiradas en cuatro cócteles conocidos: Margarita, Mojito, Paloma y Gin Tonic.

La iniciativa se suma a una oferta que busca atender a quienes desean participar en ocasiones sociales sin consumir alcohol, sin que ello implique renunciar a los sabores o a la presentación característica de la coctelería.

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