Alcohólicos Anónimos celebra 59 años de presencia en Neiva

Neiva

La comunidad de Alcohólicos Anónimos conmemora 59 años de presencia en Neiva, luego de la llegada de su mensaje a la ciudad el 12 de octubre de 1967. La celebración se realizará este sábado 10 y domingo 11 de octubre, con una invitación abierta a la ciudadanía.

De acuerdo con José, integrante de la comunidad, actualmente cerca de 80 personas asisten diariamente a los cuatro grupos que funcionan en Neiva. Además, señaló que entre el 60 % y 70 % de los asistentes son jóvenes, y que en los últimos días varios han llegado en busca de orientación.

“Cada día llegan más jóvenes en busca de información, hombres y mujeres, porque esta enfermedad ataca parejo”, señaló José, quien explicó que el proceso en Alcohólicos Anónimos se basa en la asistencia permanente a las reuniones y en trabajar para evitar la primera copa.

La conmemoración llega en un momento en el que, según la comunidad, cada vez más jóvenes se acercan a los grupos en busca de orientación frente al consumo de alcohol. Para Alcohólicos Anónimos, el acompañamiento y la asistencia permanente son parte del proceso para evitar recaídas.