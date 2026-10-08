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08 oct 2026 Actualizado 21:02

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Alcohólicos Anónimos celebra 59 años de presencia en Neiva

La comunidad conmemorará su aniversario este fin de semana con actividades abiertas a personas que buscan apoyo frente al consumo de alcohol.

Alcohólicos Anónimos conmemora 59 años de presencia en Neiva. Foto Relacionada

Alcohólicos Anónimos conmemora 59 años de presencia en Neiva. Foto Relacionada

Alcohólicos Anónimos conmemora 59 años de presencia en Neiva. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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Neiva

La comunidad de Alcohólicos Anónimos conmemora 59 años de presencia en Neiva, luego de la llegada de su mensaje a la ciudad el 12 de octubre de 1967. La celebración se realizará este sábado 10 y domingo 11 de octubre, con una invitación abierta a la ciudadanía.

De acuerdo con José, integrante de la comunidad, actualmente cerca de 80 personas asisten diariamente a los cuatro grupos que funcionan en Neiva. Además, señaló que entre el 60 % y 70 % de los asistentes son jóvenes, y que en los últimos días varios han llegado en busca de orientación.

Cada día llegan más jóvenes en busca de información, hombres y mujeres, porque esta enfermedad ataca parejo”, señaló José, quien explicó que el proceso en Alcohólicos Anónimos se basa en la asistencia permanente a las reuniones y en trabajar para evitar la primera copa.

La conmemoración llega en un momento en el que, según la comunidad, cada vez más jóvenes se acercan a los grupos en busca de orientación frente al consumo de alcohol. Para Alcohólicos Anónimos, el acompañamiento y la asistencia permanente son parte del proceso para evitar recaídas.

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