Iniciaron las obras de ampliación de la Autopista Norte después de cuatro años de retrasos

Buscando mejorar la movilidad por los ingresos norte de la capital del país, este jueves 15 de octubre iniciaron las labores de ampliación de la Autopista norte entre las calles 191 y 245.

Las obras iniciaron al costado oriental en la calle 245 y contemplan la ampliación a seis carriles por sentido de la AutoNorte (cinco para el tránsito vehicular y uno para TransMilenio), con retornos a desnivel en las calles 224 y 242. Además, 11,6 km de ciclorruta a ambos costados y seis puentes peatonales. La inversión total será de 1,8 billones de pesos.

Este proyecto llevaba frenado cuatro años, pues la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, durante el gobierno nacional anterior, no había emitido los permisos para la intervención en la franja de conexión entre los humedales Torca y Guaymaral.

Sin embargo, en el mes de agosto del 2026 el distrito recibió la luz verde para que la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. y el IDU, trabajen en este proyecto, que según el mismo alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán será la solución en materia de movilidad y también para evitar nuevas inundaciones en este corredor.

“La solución para las inundaciones de la Autopista Norte y para estos trancones que sufrimos todos los días es la ampliación de esta vía, que ya arrancó. Vamos a pasar de tres carriles a cada lado, sin andén, sin ciclorruta a seis carriles a cada lado con ciclorruta y con andenes”, aseguró el Alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán.

El proyecto Accesos Norte II, además de su intervención en la autopista Norte, incluye la construcción de una doble calzada en la carrera Séptima entre calles 201 y 245, y la intervención de 7,2 km en la avenida perimetral de Sopó, para convertirla en una vía bidireccional que permitirá la conexión con la Concesión Perimetral de Oriente.