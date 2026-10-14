Galán pide iniciar proceso contra Sencia por condiciones de grama del Campín: “Son inaceptables”

Carlos F. Galán habló sobre estado de la grama del Campín (créditos: Caracol Radio / Sencia / imagen de archivo)

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió al IDRD iniciar un proceso por “posible incumplimiento” de Sencia, concesionario a cargo del estadio El Campín, “en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realizacion de los partidos de fútbol”.

El mandatario se pronunció minutos después de que se hiciera oficial la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, que estaba programado para la noche de este martes en El Campín.

Dimayor, ente rector del fútbol colombiano, confirmó a través de un comunicado divulgado en redes sociales que la razón del aplazamiento se debió al “lamentable estado del campo de juego”.

Por su parte, Galán calificó como “inaceptables” las condiciones del campo de juego, por lo que, además de solicitar al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) iniciar el proceso contra el Sencia, aseguró que “No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”.

Cabe recordar que la semana pasada, luego de los conciertos de BTS en el estadio, Edgar Cardona, gerente de operaciones de Sencia, aseguró en dialogo con 6AMW que la cancha estaría “instalada y en condiciones para poder jugar”.

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¿Qué pasa con la grama del parque La Florida?

La cancelación del partido en el que Millonarios oficiaba de local y las palabras del alcalde Galán se dan el mismo día en el que el concejal y exfutbolista Leandro Castellanos denunció la extracción de grama en una de las canchas del parque La Florida, en Bogotá para trasladarla al Campín.

En contexto: ¿Qué pasa con la grama del parque la Florida? : denuncian extracción para ponerla en El Campín

Posteriormente, el IDRD se pronunció confirmando que dio autorización para el procedimiento: “Hace parte de un Laboratorio de Innovación autorizado mediante un permiso de uso temporal a Equiver S. A. S., con el propósito de recuperar tres canchas de fútbol y mejorar las condiciones de estos escenarios deportivos”, aseguraron.