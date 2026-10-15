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15 oct 2026 Actualizado 22:10

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Bogotá

Tutela ciudadana pide al distrito cancelar conciertos en estadio El Campín

La acción legal asegura que se están vulnerando los derechos colectivos para el disfrute del deporte.

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
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La veeduría de control ciudadano, Vercontrol, presentó ante un Juez de la República una acción de tutela dirigida contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD, solicitando que se suspendan de inmediato todos los conciertos y eventos no deportivos que requieran el montaje de estructuras pesadas sobre la gramilla del Estadio El Campín.

Según el representante legal de Vercontrol, Juan Carlos Calderón España, buscan que se amparen los derechos colectivos y fundamentales a la recreación, el deporte, el ambiente sano y la igualdad, luego de más de un mes sin fútbol en este escenario.

En el documento se establece como medida provisional la suspensión urgente del montaje y la realización del concierto de Fonseca, programado para el 24 de octubre de 2026, para evitar que se profundicen los daños causados previamente tras el concierto de BTS.

Y como medida de restricción exigen que la prohibición de espectáculos musicales se mantenga vigente hasta que la interventoría del estadio o un experto de la Dimayor certifiquen mediante un concepto técnico que el césped se encuentra en óptimas condiciones para el fútbol profesional.

Los conciertos programados para los siguientes días en el Campín que podrían sufrir afectaciones en dado caso de que la tutela salgo a favor de la ciudadanía:

  • Fonseca: 24 de octubre. SOLD OUT
  • Ryan Castro: 31 de octubre. SOLD OUT
  • Los Tigres del Norte: 7 de noviembre. 90% de aforo
  • Juntos de Nuevo: 21 de Noviembre. 75% de aforo
  • Karol G: 4, 5 y 6 de diciembre. SOLD OUT

El juez podrá responder para la medida provisional en un plazo no mayor a 48 horas, mientras que el trámite completo de estudio de dicha acción legal podría durar hasta 10 días hábiles.

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