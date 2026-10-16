La-33 rescata una canción inédita de 2004 y prepara su concierto de 25 años en Bogotá

La orquesta colombiana La-33 presentó “Watermelon Man”, una canción grabada en 2004 que permaneció inédita durante más de 20 años y que ahora sale a la luz como parte de la celebración de sus 25 años de trayectoria musical. El lanzamiento invita a sus seguidores a conocer una faceta de los primeros años de la agrupación, cuando sus integrantes exploraban diferentes sonidos y buscaban una identidad musical propia.

La canción fue registrada durante las sesiones de su primer álbum, pero por diversas razones no fue incluida en el disco. Desde entonces, la grabación permaneció guardada en los archivos de la orquesta hasta que, en el marco de su aniversario, sus integrantes decidieron recuperar este material y compartirlo por primera vez con el público.

“Watermelon Man” fue compuesta originalmente por el pianista y músico de jazz Herbie Hancock en 1962. Un año después, la pieza alcanzó reconocimiento internacional gracias a la versión latina del percusionista cubano Mongo Santamaría, quien llevó la composición a otros públicos mediante una propuesta que fusionaba elementos del jazz y los ritmos afrocubanos.

Ampliar Cerrar

En 2004, La-33 hizo su propia adaptación de esta obra, incorporando el sonido salsero y urbano que caracteriza a la agrupación. La versión conserva la métrica del tema, pero acelera la base rítmica para imprimirle una identidad propia. Además, durante la sesión de grabación, Diego Sánchez, percusionista, y Guillermo Celis, cantante, improvisaron la letra, en medio de un proceso creativo que les permitió explorar sus gustos musicales.

Para Sergio Mejía, director de La-33, este lanzamiento representa una oportunidad para recordar la búsqueda artística que acompañó los comienzos de la orquesta. El músico explicó que su acercamiento al jazz venía desde 1996 y que la agrupación nació con la intención de experimentar con diferentes influencias, sin limitarse exclusivamente a la salsa.

Por su parte, Guillermo Celis recordó la sesión como una experiencia de libertad creativa y destacó que la música surgió inicialmente del deseo de divertirse y compartir los gustos de sus integrantes. Para el cantante, recuperar estas grabaciones también permite mirar hacia atrás y recordar el espíritu con el que comenzó el proyecto.

El lanzamiento de “Watermelon Man” sirve como antesala de la celebración de los 25 años de La-33, que tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en el Royal Center de Bogotá. Durante el concierto, la orquesta repasará los éxitos que han marcado su trayectoria y presentará esta pieza inédita en vivo.

Ampliar Cerrar

El espectáculo contará, además, con la participación de invitados especiales como Los Corraleros de Majagual, en una noche que reunirá diferentes sonidos de la música colombiana y latina.

Con esta publicación, La-33 no solo recupera una grabación de sus primeros años, sino que también comparte con su público una parte de su historia musical, marcada por la experimentación, la salsa y la influencia del jazz.