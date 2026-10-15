Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026: fecha, horarios y entidades que participan

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 es un ejercicio de preparación que busca fortalecer las capacidades de respuesta de los actores que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

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En 2026, el ejercicio busca dar un paso más, además de movilizar a los diferentes actores, permitirá poner a prueba los instrumentos, mecanismos de coordinación y capacidades con que cuenta cada sector, entidad, organización, comunidad y territorio para responder ante una emergencia.

Más que cumplir con una actividad programada, el Simulacro será una oportunidad para reconocer qué funciona, qué aspectos requieren fortalecerse y qué ajustes deben realizarse para mejorar la preparación para la respuesta.

¿Cuándo se realiza y a qué hora?

El simulacro Nacional se realizará el próximo miércoles 21 de octubre desde las 10:00 de la mañana. Este ejercicio irá dirigido a sectores, entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, comunales y comunitarias, familias y ciudadanía. De acuerdo con el alcance definido, podrán ponerse en práctica planes de gestión del riesgo para entidades públicas y privadas, planes sectoriales e institucionales, planes comunales o comunitarios y planes familiares de gestión del riesgo de desastres.

A las 2:00 p.m. se desarrollará el simulacro para alcaldías, gobernaciones y autoridades territoriales.

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¿Quiénes y cómo pueden participar?

Administraciones Departamentales, Distritales y Municipales: A través de sus Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres.

A través de sus Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres. Sectores: En cabeza de los Ministerios, los sectores podrán poner a prueba sus planes sectoriales, servicios y capacidades de respuesta a emergencia, así como la garantía de la continuidad de la prestación de sus servicios misionales. Su participación estará directamente coordinada con la UNGRD.

En cabeza de los Ministerios, los sectores podrán poner a prueba sus planes sectoriales, servicios y capacidades de respuesta a emergencia, así como la garantía de la continuidad de la prestación de sus servicios misionales. Su participación estará directamente coordinada con la UNGRD. Entidades Operativas del SNGRD: Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Policía.

Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Policía. Entidades Públicas y Privadas: Podrán articular su participación con los Consejos Municipales /Distritales de su jurisdicción.

Podrán articular su participación con los Consejos Municipales /Distritales de su jurisdicción. Organizaciones Sociales y Comunitarias: Podrán articular su participación con los Consejos Municipales /Distritales.

¿Por qué es importante participar?

Mejora la preparación individual y comunitaria : Participar en el simulacro ayuda a las personas y comunidades a familiarizarse con los protocolos y procedimientos de emergencia.

: Participar en el simulacro ayuda a las personas y comunidades a familiarizarse con los protocolos y procedimientos de emergencia. Fortalecimiento de la coordinación y comunicación: El ejercicio permite a las entidades sectoriales, públicas, privadas, organizaciones sociales, comunales y comunitarias, practicar y mejorar sus mecanismos de coordinación y comunicación, esenciales para una respuesta efectiva ante emergencias.

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