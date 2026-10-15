Arauquita puso al cacao en el centro de la escena nacional con el Reinado Nacional del cacao

Con una agenda que exaltó el cacao, la cultura llanera y la vocación agropecuaria de la región, Arauquita cerró cinco días de Ferias y Fiestas con la participación de miles de asistentes.

El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, acompañó esta celebración y destacó el trabajo de los productores que posicionan el cacao colombiano en escenarios de alta calidad.

Uno de los momentos centrales fue la IX edición del Reinado Nacional del Cacao, que reunió a candidatas de 11 departamentos. Yeni Elizabeth Benítez Ruiz, representante de Boyacá, fue elegida Reina Nacional del Cacao 2026 y será embajadora de este producto y de la tradición cacaotera araucana en escenarios nacionales.

El gobernador acompañó este certamen, que promovió la identidad, el trabajo campesino y el potencial del cacao como símbolo de desarrollo.

Las candidatas de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caquetá, Caldas, Chocó, Cundinamarca, Norte de Santander y Risaralda, protagonizaron una variada agenda en el marco del Reinado Nacional del Cacao 2026.

Las actividades incluyeron entrevistas privadas, el concurso de degullado, un proceso fundamental para evaluar la calidad del grano, y el tradicional desfile de carrozas por las principales calles del municipio cacaotero, así como el desfile de las candidatas en balleneras por el río Arauca.

Durante la velada, las participantes recibieron obsequios como muestra de reconocimiento y participaron en una ronda de preguntas relacionadas con el cacao, en la que tuvieron la oportunidad de demostrar sus conocimientos sobre este importante producto, símbolo de identidad, tradición y desarrollo económico para la región.

La programación también fue escenario de la final del 13.º concurso nacional Grano de Oro, realizado en el marco del Salón del Cacao y Chocolate. La convocatoria recibió 75 muestras de distintas regiones del país; tras una primera selección de 53 muestras en licor de cacao, diez finalistas llegaron a la evaluación en chocolate al 70%. Un panel de siete catadores realizó análisis sensoriales y estadísticos para valorar el equilibrio, el sabor, el aroma y la calidad de cada muestra.

La directora de calidad de la Fundación Carlota de Girón y líder del panel de catación, Mónica Gómez, explicó que entre las muestras finalistas había cacaos de Arauca, Córdoba, Caquetá y Meta, con perfiles que evocaban notas de caramelo, frutos dulces y chocolate. “Lo que buscamos es que sean muestras bien balanceadas, con buen equilibrio, sabor y aroma”, señaló sobre los criterios del concurso.

El primer lugar fue para Inversiones JALU, de la finca Laureles, en El Castillo, Meta. Su cacao se destacó por sus granos sin defectos y por la calidad de los procesos de cosecha, fermentación y secado. En la cata presentó notas de chocolate, caramelo, nueces, cítricos, frutos rojos y madera. El segundo puesto lo obtuvo Yennis Cristina Alemán Díaz, de la finca Villa Sandi, en Tierralta, Córdoba; y el tercero, Jenrri Velásquez Sánchez, de la finca La Flores, en Bajo Cusay, municipio de Tame, Arauca. Las muestras finalistas alcanzaron puntajes superiores a los 80 puntos, reflejo del alto nivel de los cacaos evaluados.

Durante la premiación, el gobernador expresó su orgullo por los resultados y por el esfuerzo de las familias productoras. Destacó la mejora continua de los procesos, la creación de nuevos productos y el compromiso de ofrecer cacao de calidad a consumidores cada vez más exigentes. También resaltó que esta actividad impulsa el emprendimiento familiar, el trabajo asociativo y la vinculación de nuevas generaciones al campo.

Las Ferias y Fiestas también impulsaron la actividad económica de Arauquita. La ocupación hotelera superó la oferta disponible, mientras restaurantes, comercios, transportadores y prestadores de servicios recibieron a visitantes de distintos lugares. Los eventos musicales y culturales registraron una amplia asistencia, con varios escenarios a casa llena.

La programación reunió actividades como la Feria Exposición Agropecuaria, la Feria Departamental Bufalina, el Festival Internacional de Música Llanera El Bonguero de Oro, el Festival de la Leche, la cabalgata, y el Joropódromo. También se realizó la subasta de la exposición artística “Cacao Inspira”, que vendió todas sus obras.

Con el cacao como protagonista, Arauquita cerró una edición que proyectó el talento de sus productores, la riqueza cultural del departamento y el potencial económico de sus tradiciones. Para el gobernador Renson Martínez, los resultados del Grano de Oro confirman que el trabajo de quienes cultivan y transforman el cacao está llevando la calidad de Arauca y de Colombia a nuevos espacios de reconocimiento.