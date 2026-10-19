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Congresista de Arauca denunció presunto nexo político con el ELN previo a visita de De la Espriella

El presidente Abelardo De la Espriella tendrá este lunes 19 de octubre de 2026 una visita al departamento de Arauca, donde llevará a cabo una agenda de trabajo con autoridades locales, la cual incluye un Consejo de Seguridad para abordar el orden público en la región.

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En el marco de esta visita, el representante a la Cámara del Centro Democrático Manuel Pérez espera que el presidente se entere de una grave denuncia que tiene que ver con el presunto contubernio que existiría entre actores de la política local y el ELN.

Justamente, el congresista estuvo en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio ampliando los detalles de esta denuncia.

¿Cuál es la denuncia del congresista Manuel Pérez?

Según el representante a la Cámara por Arauca, Manuel Pérez, el supuesto vínculo entre la estructura armada del ELN y “una parte” de la dirigencia política del departamento es un fenómeno “histórico”.

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Pérez señaló que el actual gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez, ha sido cuestionado por estos presuntos nexos y cuenta con procesos en su contra.

“Que le pregunte el señor presidente a Renson Martínez los contratos por cerca de $5.000 millones que le dio a Johnny Alexander Bello Ortega, alias ‘El Gordo Ortega’, sobrino de un comandante del ELN ya fallecido, siendo alcalde de Arauquita. Eso está ahí vivito en la corte; estamos los araucanos esperando que la justicia actúe”, denunció.

¿Hay pruebas de las denuncias en Arauca?

Según Pérez, las pruebas del vínculo que existiría entre la dirigencia araucana y el ELN son evidentes y se encuentran, además, ya en manos de las autoridades correspondientes.

“Es algo que ya está documentado; una situación que tiene a dos gobernadores presos o con medidas de detención. Esto no nos lo estamos inventando nosotros. La cooperación que hay por parte del ELN en todas las instituciones del departamento es evidente (...) No vamos a negar tampoco lo que sucedió con la UNRGD; el mismo Olmedo López dijo que $17.000 millones fueron a parar a las arcas del ELN”, advirtió el congresista.

El representante fue incluso más allá y advirtió que es posible que de cada 10 pesos de dinero público, 4 estarían terminando en manos del ELN.

Escuchar la entrevista completa:

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