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“¿Por qué el fútbol se tiene que ir de El Campín? Inconcebible”: concejal Leandro Castellanos

El concejal y exfutbolista, Leandro Castellanos, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para hablar acerca de la reprogramación del partido entre Millonarios y Once Caldas luego de que no se pudiera jugar por el mal estado de la grama del estadio El Campín de Bogotá.

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Castellanos señaló a Sencia, encargada de administrar el estadio El Campín, y mencionó que en el contrato de la Alcaldía con la empresa se estableció que ante cualquier controversia siempre primarían los eventos deportivos.

“¿Por qué el fútbol se tiene que ir de El Campín? No lo concibo”, aseguró.

Mencionó que el contrato también detalla que la grama del estadio se debe mantener en optimo estado para los eventos deportivos, por lo que cuestionó que el fútbol sea el que tenga que ceder en estas situaciones.

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Asimismo, el exarquero de Independiente Santa Fe afirmó que la solución planteada por Sencia no llegará nunca por dos razones:

Se demostró que la tecnología agrónoma que usan no funciona

No se puede pegar el pasto en tres días: “Hay un proceso inalterable para que el césped pueda pegar”.

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Dijo también que en Sencia “son duchos en el tema de entretenimiento y grandes eventos”, pero no saben de fútbol. Además, mencionó que para esa compañía es más rentable el tema de espectáculos y conciertos que el fútbol.

Césped del parque La Florida

El concejal fue quien denunció a través de un video en redes sociales que se estaban retirando pedazos de pasto del parque La Florida para trasladarlos a El Campín. Por eso, catalogó como “desacertado” que se impacte a un bien público para mantener la grama del estadio.

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Escuche la entrevista completa con Leandro Castellanos aquí:

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