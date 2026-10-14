Eduardo Méndez sobre partidos aplazados en El Campín: “Hoy para Santa Fe es muy difícil sostenerse”

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló en exclusica con 6AM W sobre la situación que atraviesan los equipos de Bogotá, frente a la imposibilidad de usar el Estadio El Campín por cuenta del estado de la cancha.

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“Hoy para Santa Fe es muy difícil sostenerse. Nos tocó salir de la ciudad para jugar la final del fútbol femenino, el domingo nos tocó ir a jugar un partido a Mosquera, el jueves no va a haber fútbol en el estadio, el día 21 ya nos avisaron que no podemos usar el estadio porque hay un concierto el 24 y van a tener que adecuar las instalaciones para ese concierto”, apuntó inicialmente el dirigente.

Incluso reveló que “la semana pasada le dije a Sencia que era muy difícil que pegara (la grama), me llamaron a la paz y apoyo, lo que dice el presidente de la Dimayor”. Con ello, “fui el día sábado, pisé la grama y ellos sostenían con el agronomo que sí se podía, que eso pegaba, ellos son los de la experiencia, yo no podía debatir”.

Frente a lo anterior, Méndez mostró su preocupación por lo que viene en el cierre del campeonato: “Le hicimos caer en cuenta a la empresa y a todos que en las finales, muy seguramente, los equipos de Bogotá van a tener que buscar estadio porque está comprometido en conciertos y solo tuvieron en cuenta que iba a clasificar un solo equipo bogotano. Hoy los dos están por dentro, los dos están peleando y muy seguramente los dos van a estar dentro de los ocho”.

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Basado en todo lo que le está ocurriendo al equipo cardenal, el presidente de la institución advirtió que “vamos al borde de la crisis económica”.

“Estoy en una Ley, la 1116, venimos cumpliendo, haciendo muchos sacrificios para no quedarle mal a nadie, pero esto nos está llevando al cavo. Esperamos que tomen decisiones, me preocupa mucho que el alcalde de Bogotá hace un año dijo una cosa, hace un mes diga otra y ayer saca un comunicado, donde dice que hay que entrar a determinar los incumplimientos de Sencia. Esto es día a día, es un seguimiento que hay que hacerlo, lo vengo denunciando, comentando, lo hablaba mucho con los concejales, con el contralor, con el personero”, apuntó.

Y puso como ejemplo la boletería que se ha perdido por cuenta de no poder usar el estadio: “Estoy triste y pensando. No puedo jugar, ya debo 12 mil, casi 14 mil boletas, con estos dos partidos; con el del jueves, son 14 mil boletas que tengo que devolver la plata que muchos me han reclamado, otros hinchas han tenido la consideración y que han esperado. El jueves habíamos llegado a un acuerdo con la gran mayoría que se les entregaba dos boletas para pagarles la que no pudieron utilizar. Así hemos venido sufriendo nosotros, qué podemos hacer, no está en nuestras manos desafortunadamente”.

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