Sencia, tras aplazarse Millonarios - Once Caldas: “El fútbol es y seguirá siendo una prioridad”
El duelo de la fecha 13 no pudo disputarse debido a las condiciones del gramado del Estadio El Campín.
Sencia, concesionario encargado de la administración del Estadio El Campín, emitió un comunicado este miércoles 14 de octubre en el que le ofrece disculpas a los hinchas que no pudieron disfrutar del partido liguero Millonarios vs Once Caldas y prometió reforzar el trabajo con los entes encargados del fútbol nacional.
Asimismo, se advirtió que el fútbol es algo prioritario en el escenario deportivo de la capital y en dicho sentido se hizo un compromiso para “responder a quienes asistieron al Estadio” para el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-2.
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Comunicado de Sencia tras aplazarse el partido Millonarios - Once Caldas
En primera instancia, explicó: “Lamenta esta situación y ofrece disculpas a los hinchas y a la afición por los inconvenientes que la cancelación del encuentro haya podido ocasionar. Los partidos de fútbol y los aficionados son una prioridad en el Estadio. En consecuencia, se adoptarán las medidas para responder a quienes asistieron al Estadio ayer en la noche”.
Posteriormente postuló: “Reitera que el fútbol es y seguirá siendo una prioridad para Sencia. A partir de hoy, continuaremos y reforzaremos el trabajo conjunto con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios y garantizar las condiciones requeridas para la realización de los partidos de fútbol en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá”.
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Advirtió además sobre el reciente concierto de BTS: “Con posterioridad al último concierto se trabajó arduamente, buscando que las condiciones estuvieran dadas para la realización del partido buscando siempre la seguridad de los jugadores y los aficionados. Sin embargo, entiende, acepta y acata las decisiones de las autoridades en este sentido”.
Y finalmente señaló estar abierto a escuchar los requerimientos para el buen manejo del escenario: “Así mismo y en complemento a los trabajos que se vienen realizando, se atenderán los requerimientos adicionales que formulen las autoridades competentes en relación con el mantenimiento de la gramilla del Estadio Nemesio Camacho”.
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Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...