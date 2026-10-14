Sencia, tras aplazarse Millonarios - Once Caldas: “El fútbol es y seguirá siendo una prioridad”

Sencia, concesionario encargado de la administración del Estadio El Campín, emitió un comunicado este miércoles 14 de octubre en el que le ofrece disculpas a los hinchas que no pudieron disfrutar del partido liguero Millonarios vs Once Caldas y prometió reforzar el trabajo con los entes encargados del fútbol nacional.

Asimismo, se advirtió que el fútbol es algo prioritario en el escenario deportivo de la capital y en dicho sentido se hizo un compromiso para “responder a quienes asistieron al Estadio” para el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-2.

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Comunicado de Sencia tras aplazarse el partido Millonarios - Once Caldas

En primera instancia, explicó: “Lamenta esta situación y ofrece disculpas a los hinchas y a la afición por los inconvenientes que la cancelación del encuentro haya podido ocasionar. Los partidos de fútbol y los aficionados son una prioridad en el Estadio. En consecuencia, se adoptarán las medidas para responder a quienes asistieron al Estadio ayer en la noche”.

Posteriormente postuló: “Reitera que el fútbol es y seguirá siendo una prioridad para Sencia. A partir de hoy, continuaremos y reforzaremos el trabajo conjunto con los equipos de fútbol, la Dimayor y el IDRD para implementar los ajustes necesarios y garantizar las condiciones requeridas para la realización de los partidos de fútbol en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá”.

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Advirtió además sobre el reciente concierto de BTS: “Con posterioridad al último concierto se trabajó arduamente, buscando que las condiciones estuvieran dadas para la realización del partido buscando siempre la seguridad de los jugadores y los aficionados. Sin embargo, entiende, acepta y acata las decisiones de las autoridades en este sentido”.

Y finalmente señaló estar abierto a escuchar los requerimientos para el buen manejo del escenario: “Así mismo y en complemento a los trabajos que se vienen realizando, se atenderán los requerimientos adicionales que formulen las autoridades competentes en relación con el mantenimiento de la gramilla del Estadio Nemesio Camacho”.

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