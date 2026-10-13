Estas son las apuestas de Norte de Santander para el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. / Foto: Gobernación de Norte de Santander.

Norte de Santander

Los Santanderes adelantan su encuentro para dar a conocer sus apuestas para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026 - 2030. Desde la ciudad de Cúcuta, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, indicó que espera que en la agenda quede estipulados temas relacionados a conectividad vial, turismo y desarrollo económico para la frontera.

Frente a conectividad vial, Villamizar enfatizó que “tenemos, en unión con Santander, el proyecto de la vía Pamplona-Bucaramanga, obviamente la doble calzada, creo que es fundamental terminar esa obra. La posibilidad del tren del Catatumbo, la vía que también va por Chitagá hasta Tunja”.

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En cuanto a las relaciones fronterizas, el mandatario nortesantandereano aseguró que “tenemos la idea de que se pueda generar un distrito fronterizo que tenga unas ventajas arancelarias para nuestros empresarios, teniendo en cuenta que somos la puerta de entrada hacia un gran mercado venezolano y que esas ventajas permitirían que se instalaran muchas empresas y que pudiéramos disminuir esa informalidad tan alta que tenemos de más del 60%”.

Así mismo, William Villamizar indicó que en las mesas de trabajo, que cuentan con la participación de delegados del Gobierno Nacional, se expondrán temas relacionados al cuidado del medio ambiente y la construcción de todo un circuito turístico que incorpore puntos importantes del gran Santander, así como del estado Táchira.

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Seguridad, una condición para el desarrollo económico

Para el mandatario de los nortesantandereanos, es importante que se analice a profundidad la crisis de orden público que atraviesa el departamento desde inicios del 2025.

“Si no se dan las condiciones de seguridad va a ser muy difícil que se logre un desarrollo sostenible y empresarial, por eso respaldamos todas las iniciativas que tiene el Gobierno Nacional y sobre todo teniendo en cuenta que hay un Ministro de Defensa que es del Norte de Santander y que tiene como prioridad ayudar a toda esta región, por eso estamos convencidos de que la seguridad va a avanzar, va a mejorar y va a permitir que nuestros hijos y nuestras generaciones puedan disfrutar de una región fronteriza en paz”.

Universidad del Catatumbo, otro proyecto pendiente

En materia educativa, Villamizar se refirió a la Universidad del Catatumbo como una de las iniciativas que deben avanzar hasta su puesta en funcionamiento.

“También un tema muy importante la Universidad del Catatumbo. Son proyectos puntuales que hay que sacar adelante, está construida, hace falta darles las puntadas finales para que pueda empezar a operar, pero consideramos que va a salir adelante”.

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Este encuentro cuenta con la presencia del viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, el viceministro encargado del Agricultura, el gobernador de Norte de Santander, de Santander y el alcalde de Cúcuta.