Alcalde de Cúcuta propone último trimestre sin IVA

Cúcuta

En medio de la recesión que tienen hoy comerciantes y empresarios en Cúcuta el alcalde de la ciudad Jorge Acevedo le propuso al presidente evaluar un fin de año sin IVA.

La iniciativa del mandatario de los cucuteños busca “un alivio” a la situación económica que se registra en el oriente del país y que esta asociada al descenso en el dólar, a la ausencia de compradores venezolanos y a la disminución en el movimiento de capital.

El alcalde Acevedo manifestó que “Cúcuta tenía un movimiento pendular diario de 60 mil venezolanos, hoy están pasando entre 25 y 35 mil personas por días. Queremos pedir que se contemple la posibilidad de un decreto donde se exonere del IVA a determinados productos hasta el 31 de diciembre”.

“Presidente ayúdenos con la exoneración del IVA, esto es un salvavidas muy importante para el comercio en la ciudad de Cúcuta, que hoy esta afrontando serias dificultades”dijo el funcionario.

El comercio y los renglones productivos vienen desde hace varios meses generando las alertas por el descenso en las ventas, reducción de empleos y crisis en sus establecimientos por el panorama que hoy tiene la ciudad.