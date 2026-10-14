Denuncian al registrador Hernán Penagos por presunto sabotaje en las elecciones presidenciales

Justicia

El abogado Alejandro Carranza, defensor del expresidente Gustavo Petro radicó en la mañana de este martes, una denuncia penal contra el registrador Hernán Penagos, por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el manejo de los documentos electorales correspondientes a las dos vueltas presidenciales de 2026.

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La denuncia de 44 páginas también fue construida por Tamara Argote, excongresista del Pacto Histórico y un grupo de testigos electorales que le pidieron a la Fiscalía investigar los hechos que consideran como

El abogado expuso una serie de cuestionamientos sobre la autenticidad de las actas, la conservación de los archivos digitales y los procedimientos utilizados para verificar la información electoral.

Uno de los señalamientos más relevantes apunta a la presunta pérdida de cerca de siete millones de votos.

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La denuncia también advierte sobre posibles inconsistencias entre documentos que deberían contener información idéntica y cuestiona la capacidad del sistema para demostrar que los archivos digitales corresponden a las actas físicas firmadas.

Carranza aseguró que las observaciones surgieron de análisis realizados por ciudadanos que, según indicó, habían puesto en conocimiento del registrador sus preocupaciones antes de la segunda vuelta presidencial.

Con la denuncia, busca que la Fiscalía establezca si se cometieron delitos, si las presuntas anomalías tuvieron incidencia en los resultados electorales y si existen responsabilidades penales por acción u omisión.

Cuestionamientos a la autenticidad de los documentos electorales

Uno de los ejes de la denuncia está relacionado con los formularios E-14, cuyas versiones digitales, según los denunciantes, habrían presentado problemas de autenticidad, integridad y trazabilidad.

El documento sostiene que estos formularios fueron publicados “sin las garantías de autenticidad, integridad y trazabilidad que exigían la ley estatutaria, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la práctica de la propia entidad”.

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Los denunciantes aseguran haber identificado archivos que presuntamente fueron modificados después de su digitalización, páginas que no habrían sido escaneadas y diferencias gráficas entre imágenes correspondientes a una misma mesa de votación.

También señalaron posibles inconsistencias en 161 mesas cuyos ejemplares deberían ser iguales. De acuerdo con el escrito, se habrían reutilizado identificadores para documentos diferentes y detectado problemas en los mecanismos destinados a certificar la integridad de los archivos.

La denuncia, además, pone bajo cuestionamiento la aparición de “patrones en el orden de las mesas que, según los informes técnicos aportados, son improbables bajo la hipótesis de azar y cuya causa no ha sido explicada”.

A partir de estos elementos, Carranza solicitó examinar si los documentos digitales permiten establecer una correspondencia verificable con las actas originales y si las situaciones descritas podrían comprometer la confiabilidad de los registros electorales.

En ese contexto, pidió investigar la presunta conducta de “haber dirigido la elección con un sistema documental incapaz de acreditar la correspondencia entre el acta firmada y su representación digital, en contravía de mandatos legales y judiciales precisos”.

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Los posibles delitos incluidos en la denuncia

El abogado solicitó investigar conductas que podrían corresponder a prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, alteración de resultados electorales, perturbación del certamen democrático, favorecimiento de voto fraudulento, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.

Según el escrito, el registrador habría recibido advertencias sobre los riesgos relacionados con la documentación electoral. Por ello, la Fiscalía deberá establecer si hubo omisiones en el cumplimiento de sus funciones y si las presuntas irregularidades descritas tienen relevancia penal.

La presentación de la denuncia no significa que los hechos estén probados ni que exista una decisión judicial sobre la responsabilidad de Penagos.