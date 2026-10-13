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13 oct 2026 Actualizado 23:27

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Economía

MinTrabajo dialoga con empresarios y sindicatos para concertar políticas laborales en Colombia

Esta reunión contó con la participación de las centrales sindicales CUT, CGT, CTC, Democrática e Independiente, así como de los gremios ANDI, SAC, FENALCO, ACOPI, Asobancaria y el Consejo Gremial Nacional.

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La Subcomisión de Análisis y Seguimiento de Decretos y Leyes de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunión en el Ministerio del Trabajo, para participar en un escenario de diálogo social para escuchar a trabajadores y empleadores sobre los temas clave del sector.

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad Acero, contó con la participación de las centrales sindicales como la CUT, CGT, CTC, CPC, CDP y CGT Democrática e Independiente, así como de los gremios ANDI, SAC, FENALCO, ACOPI, Asobancaria y el Consejo Gremial Nacional.

“El diálogo social tripartito es el pilar sobre el cual construimos la política laboral en la Patria Milagro. La diversidad de opiniones y el respeto por las distintas visiones entre trabajadores, empleadores y Gobierno nos permiten encontrar consensos sólidos y duraderos”, afirmó Juliana Morad Acero, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección.

A través de estos encuentros, según el ministerio, mantiene abiertos los canales institucionales de concertación para garantizar que las políticas, reglamentaciones y decisiones del sector respondan a las necesidades de la fuerza laboral y a los retos del aparato productivo nacional.

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